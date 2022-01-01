更多編輯台推薦新聞：
2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天
生活

2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天

貓咪誤觸電器開關 首爾3年相關住宅火災逾百起
國際

貓咪誤觸電器開關 首爾3年相關住宅火災逾百起

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總統新年談話全文：穩健執政堅守主權 台灣珍惜民主挺香港
首頁 / 重點新聞
總統2022新年談話
新聞專題
總統2022新年談話6/6

蔡總統元旦對中國喊話 軍事不是解決兩岸分歧選項[影]

2022/1/1 08:59（1/1 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（右）1日上午在副總統賴清德（左）陪同下，在總統府大禮堂發表「2022新年談話」。中央社記者王飛華攝 111年1月1日
總統蔡英文（右）1日上午在副總統賴清德（左）陪同下，在總統府大禮堂發表「2022新年談話」。中央社記者王飛華攝 111年1月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系，堅守國家主權，是2022年穩定執政的四大主軸。面對兩岸局勢，她向對岸喊話，軍事不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。

她表示，會持續推動新南向政策，並期待台美TIFA繼續深入，為將來FTA打好基礎，以及全力申請加入CPTPP。

面對兩岸關係，蔡總統重申遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，對岸的軍事侵擾和打壓行為無助區域穩定。她提醒北京當局不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義擴張。

蔡總統強調，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍以和平方式共同面對問題、尋求解方，緩解區域情勢。（編輯：黃瑞弘）1110101

影片來源：presidentialoffice
延伸閱讀
回應習近平新年賀詞 陸委會：四個堅持堅定不移2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天各國為防疫取消跨年 台灣紐澳逆勢歡慶迎新年101煙火秀點亮新年夜空360秒 全球首度展演展翅煙火蔡總統2022新年談話全文
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀