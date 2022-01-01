蔡總統元旦對中國喊話 軍事不是解決兩岸分歧選項[影]

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總統蔡英文（右）1日上午在副總統賴清德（左）陪同下，在總統府大禮堂發表「2022新年談話」。中央社記者王飛華攝 111年1月1日

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（中央社台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系，堅守國家主權，是2022年穩定執政的四大主軸。面對兩岸局勢，她向對岸喊話，軍事不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。

她表示，會持續推動新南向政策，並期待台美TIFA繼續深入，為將來FTA打好基礎，以及全力申請加入CPTPP。

面對兩岸關係，蔡總統重申遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，對岸的軍事侵擾和打壓行為無助區域穩定。她提醒北京當局不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義擴張。

蔡總統強調，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍以和平方式共同面對問題、尋求解方，緩解區域情勢。（編輯：黃瑞弘）1110101