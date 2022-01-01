回應蔡總統元旦談話 國台辦否定四個堅持

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（中央社記者邱國強北京1日電）針對總統蔡英文元旦談話的兩岸三地議題，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台海局勢緊張嚴峻根源是「民進黨當局拒不承認九二共識」，且「四個堅持包藏分裂國家的禍心」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室下午以「新聞稿」名義，對蔡總統元旦談話中涉及兩岸及香港部分，以及大陸委員會2021年12月31日回應中共總書記習近平新年談話中的涉台部分，由朱鳳蓮具名作上述回應。

朱鳳蓮宣稱，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是「民進黨當局拒不承認『九二共識』，肆意謀獨挑釁，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變『兩岸同屬一個中國』的事實」。

她又說，「民進黨當局」一再聲稱不挑釁，實際上「為謀取政治私利而不斷製造謊言、升高敵意、販賣仇恨」。所謂「四個堅持，包藏分裂國家的禍心。走台獨絕路，只會將台灣推入深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難」。

朱鳳蓮聲稱，「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取「和平統一的前景」。但如果「台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

她宣稱，陸方真誠期盼「兩岸同胞和衷共濟、攜手向前，共同反對台獨冒險和外部勢力操弄，共同維護台海和平穩定，共促祖國完全統一」。

她並針對香港議題宣稱，「一國兩制」在香港的「成功實踐不容任何勢力造謠破壞，亂港謀獨的邪惡行徑絕不會得逞」。（編輯：繆宗翰）1110101