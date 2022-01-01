總統提2022四大施政主軸 張惇涵：背後有三個持續

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總統蔡英文1日在總統府發表「2022新年談話」，面對兩岸局勢，她向對岸喊話，軍事不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。中央社記者王飛華攝 111年1月1日

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統新年談話提出四大施政主軸的背後，有持續如常生活與經濟成長動能、持續穩健執政與照顧人民生活、以及持續堅守國家主權並堅持民主自由價值等三個持續，來總結2021年，並展望新的一年。

總統上午發表2022年新年談話，提出穩健執政四大施政主軸，分別是持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權。

張惇涵在臉書發文指出，總統歷次新年談話，都有繼往開來的意涵。而今天的談話，總統提出了四個主軸，但這背後也有三個持續，來總結2021年，並展望新的一年。

他說，第一個持續是持續維持如常生活，維持經濟成長動能。如果大家還記得，去年的此時此刻，台灣雖然締造了全球防疫奇蹟，但正面臨2020年底的部桃疫情陰霾，全國各地的跨年活動紛紛改為線上，或者縮減規模。

而今天，台灣挺過了去年五月以來的疫情嚴峻挑戰，實體跨年活動在全國各地強勢回歸。台灣人民的團結一致，再次守住了我們的「如常生活」。

第二個持續是持續穩健執政，照顧人民生活。張惇涵表示，除了總體經濟之外，個體經濟也至為關鍵。總統很明確地表達，「穩健執政」的目標，而面對經濟成長所帶來社會分配的挑戰，總統也提出四管齊下的政策方針。

包括穩定房價和物價；連續第6年調漲基本工資、軍公教加薪4%等政策；透過增加社會福利，降低大家壓力；增加公共供給服務，落實普遍照顧，減輕大家負擔。

張惇涵說，這是總統回應自己曾經承諾過的：「每一年，受到政府照顧的人都要更多」。透過穩健執政的路線，執政團隊會鞏固社會安全體系，照顧人民生活。

第三個持續是持續堅守國家主權，堅持民主自由價值。張惇涵表示，香港的情勢發展仍然令人高度擔憂，中國過去一整年在台海及區域周邊的軍事動作仍然頻繁。

總統再次向世界傳達了台灣的堅定立場：堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

總統重申「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，同時也提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

張惇涵說，總統親自草擬了新年談話部分初稿。總統的態度很清晰，兩岸雖有各自挑戰，但也各自有對人民福祉，所應該承擔的責任，而維持區域和平穩定，則是兩岸應該共同肩負的責任。唯有如此，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、尋求解方。

張惇涵表示，在變遷的局勢中，有不變的堅持，三個持續就是執政團隊的不變堅持。過去一年，台灣人民再一次向全世界展現堅韌；新的一年，堅韌的台灣要堅定步伐，不只要走向世界，台灣更要立足世界，2022持續發光發熱。（編輯：郭無患）1110101