通膨、房價挑戰 蔡總統：將強力遏制不法炒作

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話指出，2022年將面臨通膨、房價等挑戰，政府將透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。

總統今天發表2022年新年談話，揭示持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，是2022年穩定執政的四大主軸。

蔡總統說，全球疫情依然嚴峻，讓復甦充滿了不確定性，通膨、房價，以及可能再起的疫情，都是台灣在經濟成長的同時，必須要嚴肅面對的課題；維持經濟動能的同時，必須有效的因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以增加實質所得，提高生活水準。

她表示，物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰，去年下半年以來，政府運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和。

她說，政府將繼續運用各種政策工具，確保物價平穩，也會透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。

總統提到，基本工資比起去年調幅達5.21%，等到總預算通過後，軍公教也將調薪4%，希望能刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。

蔡總統說，去年宣布啟動50案、1.5萬戶的史上最大規模社會住宅興建案，都在陸續發包中，目前發包、興建中、或已興建完成的社宅，累計已達5萬戶；今年除加速社宅興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型，加速推廣「包租代管」方案，擴大租金補貼，今年也會持續下去。

總統說，政府也將持續鞏固社會安全體系，長照2.0的服務據點，已超過1萬個，遍布全國；今年的長照預算將達607億元，將持續布建據點和增加服務。

為強化社會安全網，總統表示，政府會持續增加公部門社工以及相關專業人員，今年將新增超過5000人，也會補助私部門社工1454人，減輕社工工作負荷，提升保障弱勢家庭的量能。

總統指出，去年育兒津貼加碼後，今年8月還會再加碼到5000元；另外，公共化幼兒園3000班的目標，明年則會提前達標。（編輯：黃瑞弘）1110101