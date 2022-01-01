元旦升旗典禮 陳時中率60醫護領唱國歌[影]

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總統府1日舉行元旦升旗典禮，衛福部部長陳時中（前排右2）與多位醫護人員在台上領唱國歌。中央社記者鄭清元攝 111年1月1日

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）民國111年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，由衛福部長陳時中率醫護領唱國歌，總統蔡英文手持國旗出席，稍後將發表元旦談話，向民眾傳達重要施政方針。

總統府元旦升旗典禮以「堅韌台灣 立足世界World as One」為主題，有別於去年元旦因防疫升級取消民眾觀禮，今年重新開放，上午4時30分起民眾陸續進入凱達格蘭大道觀禮。

影片來源：presidentialoffice

5時開始「向醫護致敬演唱會」登場，建國中學樂旗隊揭開序幕，還有北一女樂儀旗隊、拍謝少年與重症搖滾、百人醫護合唱團演唱「明天會更好」等歌曲；緊接著國防部三軍樂儀隊操演，吸引群眾目光，紛紛拿起手機拍攝。

上午6時21分，蔡總統在副總統賴清德、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、總統府秘書長李大維、副秘書長李俊俋，以及身兼中華民國醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源陪同下，手持國旗來到典禮現場，包括台北市長柯文哲等人也出席參與。

重頭戲由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領60位醫護人員領唱國歌。陳時中典禮後受訪表示，能在元旦升旗典禮領唱國歌是很高興並榮譽的事情，昨天特地在家練習，妻子也協助指導節拍，本來上台前有點緊張，但上台後就是很認真唱、大聲唱。

總統府1日舉行元旦升旗典禮，總統蔡英文（前排左）與副總統賴清德（前排右）向民眾揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年1月1日

升旗典禮結束後，總統、賴副總統回到總統府前特別向凱道上的群眾揮手致意，總統預計將於上午8時40分發表2022新年談話。

總統幕僚昨天表示，總統將回顧對台灣而言特別的2021年，除挺過5月以來的疫情挑戰，再次回歸實體跨年活動；台灣也剛完成公投，說明正逐漸走向更成熟的公民社會，也將再次感謝台灣人民的團結努力，展現出台灣的堅韌。

展望未來，總統幕僚表示，從國內到區域，乃至國際的局勢仍然快速變遷、挑戰不斷，總統將藉由新年談話，向民眾傳達重要施政方針，即便面對接踵而來的挑戰，執政團隊會負責任地穩健執政、照顧人民，讓國家在這幾年打下的良好基礎上進步前進。（編輯：黃瑞弘）1110101