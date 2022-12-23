三仙台拱橋與廣場整修 迎曙光取消主題活動

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著名的元旦迎曙光景點台東三仙台，因八拱橋與賣場部分設施整修，東部海岸國家風景區管理處取消明年元旦迎曙光的主題活動，但還是歡迎民眾到三仙台迎曙光。圖為2012年迎曙光活動。中央社記者盧太城台東攝 111年12月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）著名的元旦迎曙光景點三仙台，因八拱橋與賣場部分設施整修，東管處取消明年元旦迎曙光的主題活動，不過還是歡迎民眾前往迎曙光。

每年元旦第一道曙光經常出現在台東成功鎮三仙台，當地也因此成為民眾追曙光的景點，東部海岸國家公園管理處每年都會配合從凌晨開始舉辦系列的主題活動。

臉書的東管處「Nga'ayho」你好粉絲專業下午貼文，三仙台八拱橋因受先前東半部強震影響，近幾次專業工程顧問進行安全檢測，發現橋體有明顯向南方位移之趨勢，經結構分析評估，若遇瞬時強風或強震，恐有落橋危險，為維護遊客安全，八拱橋將暫停對外開放並進行維修補強，預計封閉施工至113年，元旦迎曙光看來不能過島了。

東管處長林維玲接受中央社記者電話訪問表示，由於八拱橋梁受917、918地震影響，結構受損，暫停對外開放並進行維修補強作業至113年；另外，販售區、表演廣場及地坪整修中，所以今年不舉辦迎曙光主題活動，但還是歡迎民眾到三仙台迎曙光。

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林維玲強調，三仙台是開放場域，遊客若要迎曙光是沒有問題，現場仍會有夜間燈光、交通疏導及清潔人力的安排，歡迎民眾到東海岸欣賞日出或曙光。

東海岸三仙台八拱橋是於1987年完工的跨海人行陸橋，上部結構係鋼製箱型梁組成，橋墩與基礎由鋼筋混凝土建構，總長度近400公尺，共有8個拱橋連接而成，紅灰色的橋身橫臥，串起了陸地與岬角海灣，狀似長龍臥波，是三仙台最具指標性的景觀地標。（編輯：屈享平）1111223