國民法官新制112年上路 民眾法官一起審重大刑案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北28日電）國民法官新制112年元旦上路，未來特定重大刑事案件，將由一般國民當中抽選出6名國民法官，與3名法官組成法庭，一起決定被告是否構成犯罪及應該受什麼樣的處罰。

根據國民法官法規定，年滿23歲且在地方法院管轄區域內繼續居住滿4個月以上的國民，都有可能被隨機抽選擔任「國民法官」，參與審理「因故意犯罪而發生死亡結果的案件」（民國112年1月1日起）及「最輕本刑10年以上有期徒刑的案件」（自115年1月1日起），但是排除少年刑事案件及違反毒品危害防制條例的案件。

國民法官在審判中，除了聽取檢察官、被告、辯護人提出的證據與主張外，也可直接訊問或詢問證人、鑑定人、被告、被害人，再與法官一起評議，與法官立於對等立場相互討論、充分陳述意見，共同形成論罪科刑的最終決定。

司法院指出，如果有6種情況之一，就不能擔任國民法官，包括現涉刑案未滿一定期間或被褫奪公權者；因心智狀態不能或較難與他人溝通，而受到法院監護或輔助宣告；未完成國民教育者；與本案或本案被告、被害人有一定關係者；有事證難以公平審判的人等；具有法、政、軍、警等特殊職業背景的人等。

司法院表示，擔任國民法官參與審判是國民的法定義務，所以如果符合法定的資格，又沒有不能擔任國民法官的事由，如果被抽選成為國民法官的話，原則上不能拒絕擔任國民法官。

但是，法律也有考慮到有時真的會有負擔過重，或因為個人因素，或為了處理工作、家庭事務等原因，而難以參與審判的情形。所以，如果有6種情形，可以向法院說明理由，表明拒絕擔任國民法官。

可以拒絕擔任國民法官的情形包括年滿70歲以上；重大受災戶有處理生活重建事務必要；具有老師、學生身分；曾於5年內擔任過國民法官、備位國民法官；因重大疾病、傷害、身心因素而無法執行國民法官職務；因看護、養育親屬或生活、工作、家庭有重大需要，執行國民法官職務顯有困難。

司法院指出，國民法官制度的目的，是希望在審判中加入來自各行各業的國民法官多元經驗、想法，與法律專業觀點彼此激盪，讓法院判決視角更加全面，反映全民對公平正義的期待；國民的參與，不只讓司法審判更透明，更期盼透過司法審判與社會的對話，促進國民與司法審判的相互理解與信賴。（編輯：李亨山）1111228

（司法院提供）

（司法院提供）

（司法院提供）

（司法院提供）