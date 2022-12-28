基本工資112年調漲 月薪2萬6400元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）基本工資於112年元旦起調漲，月薪為新台幣2萬6400元、時薪176元；配合基本工資調漲，勞保費率調成12%，受僱勞工每人每月增加53元、雇主負擔每人增加186元。事業基本工資補貼方案同步啟動。

勞動部表示，自112年元旦起基本工資調漲，每月基本工資由2萬5250元調整至2萬6400元；時薪由168元調整至176元，預估有超過232萬名勞工受惠，也創下連7年調漲的新紀錄。

配合基本工資調升，勞保局會自動同步修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」，第1級月投保薪調高為2萬6400元，增進勞工請領勞職保給付權益。

另外，依「勞工保險條例」第13條規定，勞保普通事故保險費率每2年應調高0.5個百分點，112年調為12%。以基本工資、保費費率由11.5%調成12％來計算，受僱勞工每個月增加53元、雇主負擔每人增加186元；職業工人則是增加159元。

勞保局指出，推估影響人數在勞保方面約310萬人、就保120萬人、職保411萬人、勞退約130萬人；農退部分則是9萬168人。

另外，勞動部也已審查、通過經濟部所提「112年受疫情影響事業基本工資補貼方案」，按事業單位以基本工資僱用員工人數按月補貼，預估所需總經費約新台幣13億4766萬元。

補貼方案將按事業單位以基本工資僱用員工人數按月補貼，至多6個月，月薪員工每人每月補貼920元、部分工時員工560元；約可補貼全職員工18萬餘人、部分工時員工6萬餘人。

勞動部說，考量產業受疫情影響近3年，補貼方案比較基期以111年9月、10月，對比110年、109年或108年任一年同期總營收作比較，衰退幅度10%以上者，即符合補貼條件；但若違反勞基法21條基本工資規定、違反公平交易法25條、違反刑法意圖提高交易價格等，不得申請，若有發給也會要求繳回。（編輯：陳清芳）1111228