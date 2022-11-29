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基本工資明年調升 受僱勞工每月保費增53元

2022/11/29 15:16（11/29 16:38 更新）
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配合112年基本工資調升，勞動部勞工保險局29日表示，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」會配合同步修正，自112年元旦起實施。圖為高雄市鳳山區勞工工作情形。中央社記者董俊志攝 111年11月29日
配合112年基本工資調升，勞動部勞工保險局29日表示，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」會配合同步修正，自112年元旦起實施。圖為高雄市鳳山區勞工工作情形。中央社記者董俊志攝 111年11月29日
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（中央社記者張雄風台北29日電）勞保局今天表示，配合明年基本工資調升，勞保局會自動同步修正勞保及職保分級表；估算受僱勞工每個月保費增加新台幣53元、雇主負擔每人增加186元；職業工人則是增加159元。

因應明年基本工資由每月2萬5250元調高至2萬6400元，勞動部勞保局今天在記者會中表示，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」會配合同步修正，自明年元旦起實施。

勞保局說明，新修正勞保及職保分級表刪除現行第1級月投保薪資2萬5250元，由現行第2級2萬6400元遞移為第1級，其餘金額未修正並依序遞移；修正後勞保薪資分級表調整為13級，職保薪資分級表調整為23級，此外，勞工保險投保薪資分級表備註欄將增加2萬5250元等級。

勞保局指出，推估影響人數在勞保方面約310萬人、就保120萬人、職保411萬人、勞退約130萬人；農退部分則是9萬168人。

勞保局說，以2萬5250元調為2萬6400元，保費費率由11.5%調成12%來計算，受僱勞工每個月增加53元、雇主負擔每人增加186元；職業工人則是增加159元。

勞保局指出，為減輕投保單位作業負擔，勞保局將主動針對投保薪資第1級辦理逕調作業；然而，若是部分工時身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓者，考量其實際收入不隨基本工資調整，故不列入勞保投保薪資逕調對象，勞保投保薪資仍維持2萬5250元。

在農民退休儲金部分，每月提繳金額是依基本工資乘以提繳比率，配合基本工資調整，每月金額也會提高，若提繳比率為10%，提繳金額就從2525元提高為2640元；農民退休儲金是次月底扣繳，等於明年第1期是明年2月底扣繳，最久6個月未繳會剔除資格。（編輯：張芷瑄）1111129

#勞保局
#基本工資
#受僱勞工
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