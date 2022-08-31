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政院核定 軍公教112年度不調薪
首頁 / 政治

政院核定 軍公教112年度不調薪

2022/8/31 12:01（8/31 12:17 更新）
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行政院人事行政總處31日表示，考量各級政府財政收支差短持續擴大、疫情防治與產業紓困需要，建議不調整112年度軍公教員工待遇。（中央社檔案照片）
行政院人事行政總處31日表示，考量各級政府財政收支差短持續擴大、疫情防治與產業紓困需要，建議不調整112年度軍公教員工待遇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院人事行政總處今天表示，軍公教員工甫調薪，加以考量各級政府財政收支差短持續擴大、疫情防治與產業紓困需要，建議不調整112年度軍公教員工待遇，並簽奉行政院核定。

行政院人事行政總處上午透過媒體群組表示，經行政院核定，不予調整112年度軍公教員工待遇。

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人事總處說明，為因應適度減緩消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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成長帶來的影響，軍公教員工甫於111年調薪4%。經彙整政府財政狀況、消費者物價指數、平均每人國民所得、經濟成長率及民間薪資水準等資料，提111年8月10日「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，決定建議不予調整。

人事總處解釋，這是考量各級政府財政收支差短持續擴大，且國際疫情仍有波動，為因應相關疫情防治與產業紓困需要，將增加政府財政負擔，因此建議112年度軍公教員工待遇不予調整，並簽奉行政院核定。（編輯：翟思嘉）1110831

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