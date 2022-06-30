全教總：軍公教薪資審議應制度化 並納公教代表

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（中央社記者賴于榛台北30日電）全國教師工會總聯合會今天呼籲，軍公教員工待遇審議應制度化，且須讓公教代表參與每年的軍公教員工待遇審議委員會議。

全教總今天為軍公教薪資待遇審議制度赴行政院陳情。全教總理事長侯俊良說，近10年來的民間薪資成長達21.39%，軍公教薪資卻只成長了7.12%，顯示近年來的經濟成長成果未反映在軍公教待遇上。

侯俊良並指出，勞保年金與軍公教退休金都會因應物價指數成長而調整，但在職軍公教的待遇調整卻是黑箱不透明，無法公開討論。

他表示，軍公教薪資審議應該要上談判桌，而非等待政府施捨，加薪與否都要有明確依據判斷，軍公教審議制度應該要公開透明制度化，並納入公教代表，希望能出現首位敢承諾軍公教薪資法制化的行政院長。

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根據行政院人事行政總處資料顯示，軍公教在民國88年以前幾乎年年調薪，而後在90年、94年、100年、107年調薪幅度皆為3%，今年度調薪幅度為4%。

軍公教員工待遇審議委員會召集人為人事行政總處人事長，並由銓敘部及行政院人事行政總處副首長兼任副召集人，其餘委員包含學者專家4人，以及國防部、財政部、教育部、主計總處、國發會、勞動部各1人，地方政府代表4至6人。（編輯：郭無患）1110630