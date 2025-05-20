520前夕中共17機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北20日電）520總統賴清德就職一週年，共軍持續擾台。國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次逾越海峽中線進入西南及東部空域，並偵獲共艦8艘、公務船3艘，總計中共17機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時10分至中午12時45分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機逾越海峽中線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國軍並於昨天上午8時15分至昨天下午1時40分，在台灣西南空域偵獲中共1架次輔戰機，該架輔戰機的飛行航跡自台灣西南空域延伸至台灣東部空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊蘭軒）1140520