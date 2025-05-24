中共23機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
2025/5/24 09:51
（中央社記者吳書緯台北24日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機8架次，其中6架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦13艘、公務船2艘，總計中共23機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時至昨天下午5時，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機及無人機。
國軍並於昨天上午6時至昨天下午1時，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機及無人機；並於昨天上午10時至昨天中午12時，在東部空域偵獲中共1架次直升機。
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國軍另於昨天下午3時15分至昨天下午5時20分，在台灣北部空域偵獲中共1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：黃瑞弘）1140524
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