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美CBS新聞網與川普政府關係緊張 執行長辭職

2025/5/20 11:41
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國哥倫比亞廣播公司新聞網執行長麥馬洪（Wendy McMahon）今天辭職；在這家公司與美國總統川普政府陷入法律與業務上的緊張關係之際，她說，最近數月充滿「挑戰」。

法新社報導，川普基於去年總統大選前訪問民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）的相關內容，控告擁有哥倫比亞廣播公司（CBS News）的媒體巨擘派拉蒙（Paramount），要求賠償200億美元。

法律專家認為，這起訴訟缺乏法律依據，如果真的走上法院，根據憲法對新聞自由的保障，哥倫比亞廣播公司將輕鬆獲勝。

儘管如此，派拉蒙還是尋求和解以安撫川普，因為派拉蒙與娛樂公司「天空之舞」（Skydance）的80億美元合併案需要聯邦政府批准。

麥馬洪在給員工的告別信中寫道：「過去幾個月充滿挑戰…很明顯的，我和公司在未來發展道路上意見不一。現在是我往前走的時候，也是這個公司在新領導階層下繼續前進的時候。」

川普聲稱，去年哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 Minutes）節目訪問賀錦麗的內容經過編輯，剪掉了一段令人尷尬的回答。

許多法律分析家認為這起訴訟是廣泛打擊新聞自由的一部分；川普已禁止部分記者進入橢圓形辦公室，並就一些報導控告其他媒體。

派拉蒙執行長奇克斯（George Cheeks）在給哥倫比亞廣播公司新聞網員工的訊息中證實麥馬洪辭職，並感謝她的領導。

與此同時，美國財經媒體CNBC引用消息人士說法報導，奇克斯本月17日曾與麥馬洪談話並要求她辭職。

「60分鐘」執行製作人、資深記者歐文斯（Bill Owens）上個月辭職，理由是他經營節目的獨立性受到攻擊。

屢獲殊榮的「60分鐘」每週吸引約1000萬名觀眾，是川普鎖定媒體的主要目標。

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自川普今年1月重返白宮以來，「60分鐘」一直在播出批評川普政府的調查。

川普呼籲取消此一節目，他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）還表示，希望「60分鐘」幕後團隊被判處長期監禁。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140520

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