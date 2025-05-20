TOEIC獎學金總額25萬元 鼓勵大專生語言做公益

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（中央社記者許秩維台北20日電）為鼓勵大專學子以語言專長投入公益，TOEIC台灣區總代理忠欣股份有限公司設立「TOEIC公益獎學金」，即日起到9月21日開放申請，將選出10組學生團隊，總獎金新台幣25萬元。

忠欣今天發布新聞稿表示，據教育部調查，台灣學生英語力與社會經濟背景密切相關，偏鄉地區學習者常面臨資源不足挑戰；為響應2030雙語政策推動理念，忠欣希望透過獎學金支持有志青年走入教育現場，讓語言成為促進公平行動工具。

「TOEIC公益獎學金」採團體報名制，每隊3到6人，團員都須具中華民國籍及海內外大專校院在學資格，並持有2年內有效TOEIC測驗成績，且須達「聽力與閱讀785分」、「口說與寫作240分」或「口說120分」等其中1項門檻。

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申請團隊應提交3年內參與英語教育相關行動經歷，如志工服務、弱勢孩童課輔、語言課程設計與教學、教育資源開發與公開、非營利專案參與或教育類型等公益活動，獲獎名單預計10月公布。

忠欣說，教育不應是少數人特權，而是每個人都能擁有的基本權益，期盼透過獎學金計畫，支持具行動力與教育熱忱青年，投入英語教學、志工服務與資源開發等行動，推動教育機會均等與知識共享，促進英語教育資源均衡發展。（編輯：李明宗）1140520