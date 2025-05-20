范斯與新任教宗良十四世見面 邀請正式訪美
2025/5/20 11:25（5/20 11:43 更新）
（中央社梵蒂岡19日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）今天在梵蒂岡與新任教宗良十四世（Leo XIV）見面，並邀請這首位來自美國的教宗正式訪美。
范斯轉交給教宗一封信，說是美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞「邀請你來」的信。范斯曾因川普政府的強硬移民政策而受到已故教宗方濟各（Pope Francis）的嚴厲批評。
根據梵蒂岡提供的一段影片，在梵蒂岡使徒宮 （Apostolic Palace）中，良十四世坐在辦公桌前，從坐在對面的范斯手中接過信，並說「在某個時候」等字句。
梵蒂岡並未立即回覆有關這項邀請的置評要求。
梵蒂岡的新聞稿證實，教宗和范斯已經會面，但沒有透露討論的細節。
范斯的發言人表示，他們先是一對一見面，隨後美國務卿盧比歐（Marco Rubio）也到了；盧比歐也是天主教徒。
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會面時，范斯送給教宗一件職業美式足球聯盟NFL芝加哥熊隊的海軍藍混橙色球衣，上面寫著「教宗良十四世」。
5月8日當選為新教宗的良十四世出生於芝加哥，當他是樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）身分時，在全球舞台上相對地較不為人知。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1140520
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