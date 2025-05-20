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付出大於收入 陳村熒開鹿谷首家健保藥局守前線

2025/5/20 10:37（5/20 10:56 更新）
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藥師陳村熒（圖）經營的好康藥局是南投縣鹿谷鄉首家全民健康保險藥局，由於在偏鄉，許多長者拿藥不便，他就算做義工仍送去，付出與收入雖不成比例，仍堅守第一線。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月20日
藥師陳村熒（圖）經營的好康藥局是南投縣鹿谷鄉首家全民健康保險藥局，由於在偏鄉，許多長者拿藥不便，他就算做義工仍送去，付出與收入雖不成比例，仍堅守第一線。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月20日
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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）藥師陳村熒經營的好康藥局是南投鹿谷首間健保藥局，位處偏鄉，許多長者拿藥不便，他就算當義工仍送去，最遠達40公里外信義鄉，付出與收入雖不成比例，仍堅守服務第一線。

鹿谷鄉面積約141.9平方公里、海拔約800公尺，約一半台北市大小，2020年7月前全鄉沒1間全民健康保險藥局，居民如果有慢性病處方箋拿藥需求，要到10多公里外醫院或藥局，如果獨居長者沒交通工具，搭計程車來回一趟動輒新台幣上千元，花錢又不便。

43歲陳村熒老家在南投縣水里鄉，台北醫學大學藥學系畢業後，15年職涯陸續在北部醫院當藥師、台南市開藥局，家人親友一直要陳村熒到鹿谷執業，適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，一到鹿谷就肩負起配合政府發口罩、快篩試劑重責大任。

好康藥局1個月約處理600件慢性病處方箋，其中約40件需送藥到府，早於南投縣政府推動免費送藥到府服務前就開始做；陳村熒說，有些長者沒交通工具，要等家裡子女假日返家才領藥，或請鄰居順路拿藥，「他們有需要，我們就來做」。

南投縣政府開發免費送藥到府服務平台，在原有送藥服務基礎上，讓藥局、病人更方便，系統7日上線，但有些送藥對象不符補助資格，陳村熒一樣送到家，這些熱心、無償服務，靠著鄉村特有「口碑」相傳、積累，4、5年來送藥對象逐漸增加。

戴上安全帽、發動機車，在中央通訊社記者採訪這天，陳村熒送藥給1名新患者76歲柯阿嬤，而有些山村地址連地圖都找不到，他出發前先電聯對方，「是不是靠近樹下那邊？」展現很「在地」的對話。騎到附近後，再問附近老客戶「這戶人家在哪？」陳村熒笑說，沒地址，不問真的不行。

柯阿嬤無交通工具、先生行動不便，由於哥哥是陳村熒老客戶，透過「好評」介紹，開始由陳村熒送藥，卻不符65歲以上「獨居」補助要件，又是一件「做義工」服務，但陳村熒說，不會無法申領政府送藥補助就不做。

藥局收入來自藥事服務費及藥價差，但社區藥局向藥廠叫貨數量不比醫院，加上健保核價及中盤商利潤、報廢品成本等，陳村熒說，藥局在藥品利潤方面可說很低，甚至「倒貼」用自己的藥事服務費填補藥價差，還需靠販售保健、營養品維持營運。

老客戶劉姓婦人是鹿谷人、嫁去彰化縣員林市，她說，由於家族遺傳，50歲起吃降血壓藥，好康藥局開業前她都回員林拿藥，很感謝、也很習慣現在有陳村熒照顧，「就算隔壁開一家更大的也不會去」。

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柯阿嬤說，之前都在看診醫院拿慢箋藥，但她不會騎機車，要等年輕人晚上回家或假日才能幫忙去拿藥，她哥哥介紹好康藥局服務很不錯，才想「以後就回來這裡拿」，有了陳村熒幫忙送藥很方便。

耕耘久了，老客戶把陳村熒當家人、好友，農作收成時也不忘請陳村熒嚐嚐，陳村熒收過香蕉、火龍果、匏瓜與冬筍等；陳村熒說，以前在醫院工作是「制式作業」，少了人情味及互動，這種「回饋」讓他很感動，也支持著繼續在偏鄉經營藥局。（編輯：李明宗）1140520

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藥師陳村熒（左）經營的好康藥局1個月約處理600件慢性病處方箋，其中約40件需送藥到府，體貼無交通工具或行動不便長者。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月20日
藥師陳村熒（左）經營的好康藥局1個月約處理600件慢性病處方箋，其中約40件需送藥到府，體貼無交通工具或行動不便長者。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月20日
藥師陳村熒（圖）老家在南投縣水里鄉，台北醫學大學藥學系畢業後，15年職涯陸續在北部醫院當藥師、台南市開藥局，家人親友一直要陳村熒到鹿谷執業，2020年7月開了鹿谷首家全民健康保險藥局。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月20日
藥師陳村熒（圖）老家在南投縣水里鄉，台北醫學大學藥學系畢業後，15年職涯陸續在北部醫院當藥師、台南市開藥局，家人親友一直要陳村熒到鹿谷執業，2020年7月開了鹿谷首家全民健康保險藥局。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月20日
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