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馬英九：賴總統最近釋出解決兩岸僵局善意 盼能持續

2025/5/20 10:36
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）總統賴清德今天上任週年，前總統馬英九表示，賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的「抗中」路線。他注意到最近賴總統在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，希望賴總統能持續這樣的態度。

文化大學國家發展與中國大陸研究所與馬英九文教基金會，上午舉辦賴政府執政週年研討會。受邀出席的馬英九致詞說，去年大家原本帶著期許與祝福，希望賴總統可以讓台灣從此更加團結穩定。但是1年下來，大家都失望了，只看到「覆議、釋憲、罷免、內鬥」，這些負面動作不斷上演，讓人十分痛心。

馬英九表示，賴總統就任後提出「新兩國論」，背離「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，還包括「境外敵對勢力」說、「脫中入北」論等。

馬英九說，賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的「抗中」路線，不要讓台灣繼續深陷險境，又得不到國際社會的支持。

馬英九說，在賴總統就職滿週年的此刻，對賴總統有3點誠懇建議，首先是審慎因應世界局勢變化，確保台灣安全。他呼籲賴總統，在美國與大陸之間保持適度平衡，依循「憲法」與「兩岸人民關係條例」的規定，在「九二共識，一中各表」的基礎上，恢復與大陸的各項往來。

馬英九表示，他注意到最近賴總統在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，希望賴總統能持續這樣的態度，如此將是兩岸人民之福。

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馬英九接著說，第2是今年是對日抗戰勝利與台灣光復的80週年，中央政府應該要有紀念與追思活動；賴總統不能只紀念歐戰勝利，不提中華民國。第3則是面對國內外艱難局勢，賴總統應立即停止鬥爭在野黨、激化社會對立的「大罷免」。

馬英九強調，他當過8年總統，深知當總統的辛苦與不容易，也能理解賴總統面對的各種壓力與挑戰。但是任何1位總統對國家的路線一定要掌握正確，否則最後受苦的還是人民。為了國家、人民，也為了賴總統自己未來的歷史定位，希望賴總統能有所改變，調整政策。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1140520

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