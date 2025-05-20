葉重利接任台南孔廟執行長 盼推動為優雅生活場域

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府文化局今天宣布，孔廟文化基金會執行長由曾任台南企業文化藝術基金會執行長達24年的葉重利接任，將以專業經理人視角，推動孔廟成為台南人優雅生活文化場域。

葉重利透過新聞稿表示，守護國家重要文化資產，振興全台首學歷史榮光，是一項充滿挑戰與榮耀的使命，將以專業經理人視角與導演式思維，融合創新與傳統，推動孔廟成為台南人優雅生活的文化場域。

葉重利指出，未來並將透過文化本位的創意設計與公共參與，激盪孔廟文化現代火花，導入服務設計、情境設計與永續商品開發，讓孔廟成為融合風土力與商品力的文化品牌，打造「真誠典雅、活力奔放、認真親近」品牌個性。

台南市文化局提供資料指出，葉重利長年致力於文化、自然資產保存及社會創新行動，過去曾擔任台南企業文化藝術基金會執行長長達24年，屢獲國內外肯定，並榮獲該基金會最高榮譽「永生鳳凰獎」。

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文化局指出，葉重利擅長以設計導入開放式創新，結合企業專業推動社會影響力，曾主導推動「巴克禮紀念公園永續行動」、「馬雅各紀念公園《愛，疼惜》」、「安平湖濱水鳥公園—鹽水溪幸福平台」等專案，並曾獲國家環境教育獎、經濟部永續創新標竿等殊榮。

國定古蹟台南孔廟建於明鄭時期，有「全台首學」美譽，台南市孔廟文化基金會由基金會執行長負責台南孔廟營運相關事宜，前執行長石牧民於去年11月請辭後，職務暫由現任市府文化局主任秘書林喬彬代理。（編輯：方沛清）1140520