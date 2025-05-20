賴總統：堅定追求和平 侵略者才是和平破壞者

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（中央社記者高華謙台北20日電）總統賴清德今天被問及會如何維護台海和平時說，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出和平四大支柱行動方案，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。

總統賴清德今天發表執政週年談話。媒體提問，如何分析過去一年中國處理兩岸關係的態度與目的，以及如今兩岸關係緊張，賴總統未來會如何維護台海和平。

賴總統說，侵略者才是和平破壞者，國際有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫，台灣是熱愛和平的國家，也與人為善，他堅定追求和平，因為和平無價、戰爭沒有贏家。

賴總統表示，對和平追求固然有理想，但不能有幻想，因此他堅定提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此。

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賴總統說，台灣會持續不斷強化國防力量，包括對外軍事採購與國防自主；第二是持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會把雞蛋放在同一個籃子裡。

賴總統表示，第三，台灣將積極與國際友盟合作，肩並肩發揮威懾力量，以備戰來避戰，達到和平目標；第四，他要再次重申，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國進行交流合作，透過交流取代圍堵、以對話取代對抗，朝和平共融方向發展。（編輯：楊蘭軒）1140520