雲林以南等6縣市防36度以上高溫 吳德榮：23日前熱如炎夏

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天發布高溫資訊，雲林以南至屏東、花蓮等地區可能有局部攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，23日前白天熱如炎夏，週末有鋒面接近、影響，中部以北轉有局部陣雨或雷雨。

中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至23日滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，最高氣溫達37度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮表示，24日上半天仍偏熱，下午起「梅雨季」第3波鋒面南下、伴隨對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降；25、26日鋒面影響，其結構雖減弱，但仍有小範圍對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫降、略轉涼。

他指出，最新歐洲模式模擬顯示，27、28日鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨機率，氣溫回升；29日第4波「梅雨季」鋒面移入，伴隨西南風增強。美國模式模擬在南海有「熱帶擾動」，顯示末期模擬不確定性大，應繼續觀察。（編輯：戴光育）1140520