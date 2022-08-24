台鐵112年將加薪 工會決議中秋節、國慶日正常出勤

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台灣鐵路工會24日宣布，中秋節及國慶日將配合交通部疏運計畫，正常出勤。圖為列車進站，台鐵人員在月台執行勤務。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣鐵路工會（台鐵企業工會）今天宣布，工會推動中秋節及國慶日不加班活動，因行政院與交通部所釋出善意，明年起加薪，決議中秋節及國慶日將配合交通部疏運計畫，正常出勤。

台鐵企業工會今天上午召開臨時理事會，決議取消推動中秋節及國慶日不加班活動。

台鐵企業工會表示，日前資方將1300多名台鐵低薪人員月薪，從8月1日起全部提升至新台幣3萬元後，近日又再釋出更多善意，因此工會決定中秋節及國慶日正常出勤。

台鐵企業工會指出，在留才加薪措施上，資方同意建立攸關行車運轉和安全的人員運輸安全津貼，並自民國112年1月1日起實施。

交通部長王國材表示，很高興台鐵勞資雙方達成協議，除確保國定假日服務安定外，也兼顧照顧台鐵人員。期待後續子法的討論，以安全、營運為共同目標，勞資理性討論，共同打造大家夢想的台鐵公司。

至於加薪額度，台鐵企業工會的說法是每人2000元，至於是否是全員加薪，還是只有部分人員，工會表示會爭取全員加薪，因為每名員工都是重要的螺絲釘。

台鐵企業工會表示，資方釋出的善意，還包括：現行台鐵福利精進措施（子女教育、生育、結婚、喪葬等補助），113年公司化後繼續執行，並由交通部支應；台鐵公司化後，遇行政院軍公教調薪案時，持續同步同額調整。

另外，目前台鐵公司化16項子法的勞資協商，及未來任何勞資協商議題，資方也表明絕對充分尊重工會意見。

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台鐵企業工會表示，為員工薪資福利制度，持續爭取及維護，確保未來台鐵公司化後永續經營，保障員工職涯發展。而為維持相關勞資議題談判的力道，工會依法罷工法定程序仍持續進行，希望備而不用，也望行政院與交通部能信守承諾依約履行。

台鐵企業工會針對出勤獎金問題，已向台北市勞動局提出勞資爭議調解，如果調解不成，工會可發起罷工投票。（編輯：張雅淨）1110824