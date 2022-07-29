台鐵產工籲加薪 盼基層營運人員調薪5000元

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）中華快遞日前成功爭取調薪新台幣5000元，台鐵產業工會今天訴求，基層營運人員調薪5000元，直言台鐵是國營單位最低薪，交通部應即刻改善台鐵低薪現況。

中華快遞工會日前成功爭取調薪5000元，預計8月生效。台鐵產業工會今天再度發布新聞稿，呼籲台鐵員工應該調薪，訴求基層營運人員立即調薪5000元。

台鐵產業工會說，交通部應該要立刻調整改善台鐵低薪情況，若在台鐵成立公司前，維持鐵路運作的基層人員仍持續領低薪、對鐵路營利沒有信心，恐會離開鐵路工作，當專業人員大量出走，第一線維護工作吃緊，對鐵路人及旅客的安全風險就會激增，並非國人之福。

台鐵產業工會強調，若交通部放任台鐵成為交通部下轄國營單位最低薪、不聽取工會安全改革基層參與的意見，未來還會有下一個受害者，呼籲不要讓員工對國家死心，讓台鐵永續經營不能靠放話，改善低薪留住人才才能讓台灣人安心。（編輯：陳政偉）1110729