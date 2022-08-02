台鐵薪資偏低上千人 8月起全調至3萬元以上

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）台鐵今天表示，目前固定月薪偏低員工有1138人，研擬調升約1至2成，月薪都可達新台幣3萬元以上，交通部核定追溯自111年8月1日開始實施。

台鐵發布新聞稿，這次薪資調整，適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員、各項重大工程自辦工費進用的契約工與職務代理人，以及以約僱2職等進用的職務代理人，人數合計約1138人，調薪幅度約11.4%至21.3%。調整後台鐵局員工將無月薪低於3萬元以下的情形。

台鐵說，台鐵自行招考基層員工經這次薪資調整後，每月固定薪資服務佐理3萬40元至3萬1890元、服務員3萬500元至3萬8810元、營運員3萬2890元至4萬7050元、營運專員3萬7950元至5萬5500元、餐旅服務總所自僱人員3萬256元至5萬5000元、各項重大工程自辦工費進用的契約工與職務代理人3萬630元至5萬700元、約僱職務代理人3萬1680元至3萬9956元。

另外台鐵以鐵路特考進用的資位人員，目前佐級人員每月固定薪資3萬7320元至5萬8280元，員級人員3萬9730元至6萬5410元，高員級人員4萬7730元至7萬9020元。

台鐵表示，除固定月薪外，還依不同業別及從事職務屬性，分別發給獎金、津貼、費用等非固定性給與共16項，例如擔任危險職務者再加給危險職務津貼、輪值夜班加給夜點費，員工實領薪資多較固定薪資為高。

台鐵表示，本次優先調整改善基層員工薪資，另針對關鍵職務加給方案，將持續與工會研議協商尋求共識。

台鐵鐵路工會說，台鐵正值公司化轉變過程，公司化前，台鐵所有員工的薪資調整、福利制度、員工權益保障，必須全面改善，工會也將全力爭取。（編輯；張芷瑄）1110802