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防酷暑高溫鋼軌變形 台鐵嚴格查核養護

2022/7/31 11:21（7/31 12:01 更新）
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台鐵表示，酷暑高溫時期，各工務單位加強軌道工程養護，防止道床擾動及鋼軌挫屈，嚴格查核軌道工程施作程序是否確實，並赴現場檢查。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月31日
台鐵表示，酷暑高溫時期，各工務單位加強軌道工程養護，防止道床擾動及鋼軌挫屈，嚴格查核軌道工程施作程序是否確實，並赴現場檢查。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月31日
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）最近全台天氣炎熱，時常出現攝氏36度以上酷暑高溫，台鐵為防鋼軌發生挫屈（因熱脹或冷縮造成變形），嚴格查核養護作業，確保行車安全。

台鐵今天發布新聞稿，酷暑高溫時期，各工務單位加強軌道工程養護，防止道床擾動及鋼軌挫屈，同時責成各區協調中心辦理「聯繫會議」，嚴格查核軌道工程施作程序是否確實，並赴現場檢查。

台鐵說，查核是依據「酷暑時期防範鋼軌挫屈相關作為及軌溫監控設置說明及因應方案」，主要確認酷暑期間工務單位是否依相關規定辦理軌道養護作業，所有工作項目應提出擾動道床核准申請表，並於段長親自核准後才辦理施工。

現場抽查部分，因長焊鋼軌區間軌道較為脆弱，經列車長期輾壓，容易造成軌道下陷，台鐵主要檢查夾膠絕緣接頭前、後部位，確保施工品質。

台鐵也會檢視各工務段及分駐所有關文書紀錄資料，確認已依酷暑期間（每年5月1日至10月30日止）擾動道床管制流程規定。（編輯：管中維）1110731

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