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台鐵5/1停駛
新聞專題
台鐵5/1停駛3/38

台鐵五一集體休假 旅客清晨見證臨時列車【圖輯】

2022/5/1 09:17（5/1 10:53 更新）
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台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，多數駕駛不出勤，台鐵表定列車全部停駛，有部分駕駛願加班。台鐵樹林調車場外停了不少各式火車。中央社記者王騰毅攝　111年5月1日
台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，多數駕駛不出勤，台鐵表定列車全部停駛，有部分駕駛願加班。台鐵樹林調車場外停了不少各式火車。中央社記者王騰毅攝　111年5月1日
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（中央社網站1日電）台鐵企業工會不滿公司化草案未經協商就送立法院，發動5月1日勞動節以不加班方式集體休假，表定列車全部停駛，臨時機動開行6列次區間快車及12列次區間車。

交通部公路總局規劃12條類火車路線提供716班次，沿途停靠台鐵火車站疏運旅客；彰化站清晨有旅客到場才知沒車可搭，還有人特地來見證歷史並體驗臨時列車。中央社照片記錄車站現場，帶你了解各地最新情況。

台鐵表定列車1日全部停駛。中央社記者徐肇昌攝　111年5月1日
台鐵表定列車1日全部停駛。中央社記者徐肇昌攝　111年5月1日
台鐵樹林調車場因表定列車全部停駛停滿車輛。中央社記者王騰毅攝　111年5月1日
台鐵樹林調車場因表定列車全部停駛停滿車輛。中央社記者王騰毅攝　111年5月1日
台北車站月台時刻表顯示停駛資訊。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台北車站月台時刻表顯示停駛資訊。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵列車停駛，台北車站月台大多時間僅有工作人員走動。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵列車停駛，台北車站月台大多時間僅有工作人員走動。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台北車站月台時刻表顯示英文停開訊息。中央社記者徐肇昌攝　111年5月1日
台北車站月台時刻表顯示英文停開訊息。中央社記者徐肇昌攝　111年5月1日
新竹開往基隆的區間車次1144停靠台北車站。中央社記者徐肇昌攝　111年5月1日
新竹開往基隆的區間車次1144停靠台北車站。中央社記者徐肇昌攝　111年5月1日
臨時機動區間車乘客在台北車站上下車。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
臨時機動區間車乘客在台北車站上下車。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵列車全部停駛，有旅客選擇搭乘高鐵南來北往。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵列車全部停駛，有旅客選擇搭乘高鐵南來北往。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
臨時機動車次清晨6時8分從彰化站出發，有旅客特地來見證歷史並體驗臨時列車。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年5月1日
臨時機動車次清晨6時8分從彰化站出發，有旅客特地來見證歷史並體驗臨時列車。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年5月1日
台鐵局副局長馮輝昇（前）一早到彰化站為員工加油打氣，並隨車搭臨時機動3007車次南下。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年5月1日
台鐵局副局長馮輝昇（前）一早到彰化站為員工加油打氣，並隨車搭臨時機動3007車次南下。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年5月1日
花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班臨時區間快車，車站大廳一早只見零星旅客。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班臨時區間快車，車站大廳一早只見零星旅客。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站旅客趕在發車前上車。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站旅客趕在發車前上車。中央社記者張祈攝 111年5月1日
台鐵臨時機動區間快車花蓮往樹林站上午7時14分發車，搭乘人數約35人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
台鐵臨時機動區間快車花蓮往樹林站上午7時14分發車，搭乘人數約35人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站未發車列車停放在月台。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站未發車列車停放在月台。中央社記者張祈攝 111年5月1日

（編輯：鄭懿君）1110501

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