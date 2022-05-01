台鐵五一集體休假 旅客清晨見證臨時列車【圖輯】
2022/5/1 09:17（5/1 10:53 更新）
台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，多數駕駛不出勤，台鐵表定列車全部停駛，有部分駕駛願加班。台鐵樹林調車場外停了不少各式火車。中央社記者王騰毅攝 111年5月1日
（中央社網站1日電）台鐵企業工會不滿公司化草案未經協商就送立法院，發動5月1日勞動節以不加班方式集體休假，表定列車全部停駛，臨時機動開行6列次區間快車及12列次區間車。
交通部公路總局規劃12條類火車路線提供716班次，沿途停靠台鐵火車站疏運旅客；彰化站清晨有旅客到場才知沒車可搭，還有人特地來見證歷史並體驗臨時列車。中央社照片記錄車站現場，帶你了解各地最新情況。
台鐵表定列車1日全部停駛。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵樹林調車場因表定列車全部停駛停滿車輛。中央社記者王騰毅攝 111年5月1日
台北車站月台時刻表顯示停駛資訊。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵列車停駛，台北車站月台大多時間僅有工作人員走動。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台北車站月台時刻表顯示英文停開訊息。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
新竹開往基隆的區間車次1144停靠台北車站。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
臨時機動區間車乘客在台北車站上下車。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
台鐵列車全部停駛，有旅客選擇搭乘高鐵南來北往。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日
臨時機動車次清晨6時8分從彰化站出發，有旅客特地來見證歷史並體驗臨時列車。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年5月1日
台鐵局副局長馮輝昇（前）一早到彰化站為員工加油打氣，並隨車搭臨時機動3007車次南下。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年5月1日
花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班臨時區間快車，車站大廳一早只見零星旅客。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站旅客趕在發車前上車。中央社記者張祈攝 111年5月1日
台鐵臨時機動區間快車花蓮往樹林站上午7時14分發車，搭乘人數約35人。中央社記者張祈攝 111年5月1日
花蓮站未發車列車停放在月台。中央社記者張祈攝 111年5月1日
（編輯：鄭懿君）1110501
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