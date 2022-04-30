普悠瑪事故家屬：台鐵須公司化 刻不容緩

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普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚曾多次表達支持台鐵公司化，她30日也再次強調，為不再重蹈覆轍，台鐵須公司化，刻不容緩。（董小羚提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）多次表達支持台鐵公司化的普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚今天說，為不再重蹈覆轍，台鐵須公司化，刻不容緩。

台鐵5月1日表定列車全停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車。

董小羚告訴中央社記者，如果公務人員也要「罷工」，交通事故誰處理？社會治安怎麼辦？台鐵工會聲稱合法休假，「我們可不可以因為你的合法休假，少繳納3天的稅？」

台鐵第6432次普悠瑪列車民國107年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。

董小羚20日在媒體群組表示，台鐵須公司化，讓未來因台鐵而受傷害的民眾得到協助，而非跟政府對抗，有良心的民眾都不應反對。

她說，台鐵員工5月1日行動爭取可能受損的權益，自身福利放第一，卻讓很多乘客權益受損，無車可搭，乘客生命財產安全權益放第2。（編輯：李明宗）1110430