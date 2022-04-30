台東類火車待命 5條路線共170班次
2022/4/30 18:09（4/30 18:21 更新）
台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，表定列車全停駛，當天高雄區監理所及台東監理站將動員投入南迴線台東火車站、知本火車站、太麻里火車站，花東線鹿野火車站、關山火車站、池上火車站以及台東轉運站，協助引導民眾乘車及提供轉乘資訊。圖為台東火車站設置的類火車乘車諮詢服務處。（台東監理站提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月30日
（中央社記者盧太城台東縣30日電）因應台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，公路總局台東監理站協助類火車疏運，規劃台東往高雄、新左營、花蓮、玉里5條路線，計170班次。
台東監理站今天發布新聞稿指出，台鐵5月1日不加班，列車停駛，高雄區監理所及台東監理站動員投入南迴線台東火車站、知本火車站、太麻里火車站，花東線鹿野火車站、關山火車站、池上火車站以及台東轉運站引導民眾乘車及提供轉乘資訊。
台東監理站站長洪美芳說明，5月1日當天台東地區規劃「3+2」條「類火車」臨時路線，3條往高雄類火車路線有編號0961台東-高雄共30班次、編號0962台東-新左營直達車共16班次及編號0963台東-新左營區間車共14班次。
另2條類火車路線為往花蓮方向，編號0951台東-花蓮直達車共50班次，編號0953台東-玉里區間車共60班次。
台東監理站提醒民眾，出門前先上台鐵網站「五一勞動節應變計畫專區」查詢相關轉乘資訊，以獲得最便捷的交通資訊。（編輯：謝雅竹）1110430
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