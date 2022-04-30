勞動連假首日 國道車流、台鐵旅客較預期少

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）今天是勞動節連續假期第一天，國道車流及台鐵旅客都較預期少。高公局指出，國道車流量與一般例假日差不多，未明顯增加，預估整體車流量不到100萬車公里。

今天至5月2日有3天勞動連假，但5月2日的補假，是勞工才適用，高速公路局原本預估3天連假國道交通量較一般例假日增加約10%，車流量約100萬車公里。

不過，高公局觀測，今天國道大致順暢，車流量與一般例假日差不多，未明顯增加，預估整體車流量不到100萬車公里。

高公局研判，清明連假4月初才結束，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，氣象局預報未來2天還會下雨，降低民眾出遊意願。

此外，台鐵今天仍正常營運，根據台鐵提供的資料，但旅客量比上週六減少約一成。

台灣高鐵公司發現，最近疫情升溫，旅客量呈下降趨勢。台灣高鐵提供昨天（29日），也就是連假前一天的疏運統計，約13.9萬人次，一週前，也就是22日的旅客量是14.2萬人次，差異不大，研判今天和上週同期相比也不會有太大變化。

高公局今、明兩天都有入口匝道封閉管制，時間為每天清晨5時至中午12時，將封閉國道5號石碇及坪林南向入口，而石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

另外，明天國5比照連假做法，下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制，比一般週日常態管制時間從下午3時至晚間8時，多2小時。

台鐵明天因多數駕駛不出勤，原有班表上的列車都停駛，但有少數駕駛加班，將會開出18列次臨時區間車。

交通部也針對台鐵多數列車停駛有應變計畫，透過公路客運及市區客運增班、高鐵機動增班，另有以遊覽車接接駁的12條類火車路線，及在高鐵與客運無法提供服務的地方，滿足民眾行的需求。（編輯：卞金峰）1110430

高公局4月30日、5月1日兩天都有入口匝道封閉管制。（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）