南橫公路5/1全線通車 一週5天有條件開放通行

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南橫公路將於5月1日通車，每週有5天的上午7時至下午2時開放通行。（中央社製圖）

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）南橫公路將於5月1日通車，每週二、四不開放通行，其餘5天均於上午7時至下午2時開放通行，但大型遊覽車、貨車仍禁止進入；行政院長蘇貞昌也將出席5月1日的通車典禮。

民國98年莫拉克颱風造成南橫公路中斷，在公路總局搶通下，目前僅剩天池至向陽段約20公里路尚未通車。公路總局原預計4月底通車，最後因天池以上仍有幾處邊坡待整理，29、30日還要進行通車前最後整理，決定5月1日通車。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉今天對中央社記者表示，南橫公路5月1日起，除每週二、四不開放通行外，其餘5天為上午7時至下午2時開放通行，下午3時後，將由大關山隧道往兩邊疏導用路人下山，下午5時前淨空道路。

開放通行車種也有限制，未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車可通過，但大型遊覽車、貨車均禁止進入。公路總局預計5月1日舉行南橫公路通車典禮，屆時行政院長蘇貞昌也將出席，並夜宿六龜溫泉區一晚。

桃源溪露營區老闆陳金山對中央社記者表示，之前南橫通車到天池，露營遊客增加了3成，期待南橫全線通車，可帶來更多遊客。（編輯：陳仁華）1110427