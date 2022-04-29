南橫通車／高雄到台東2條路 南迴看海南橫看山

高雄到台東2條路 南迴看海南橫看山

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（中央社記者余曉涵台北29日電）高雄往來台東，從5月起走公路將有2種選擇，走南迴公路，從海岸山脈眺望太平洋，海景無敵，耗費時間較短；蜿蜒群山間的南橫公路是慢活步調，沿途山林蓊鬱，隱藏久違的秘境。

台9線南迴公路台東段民國108年12月底通車，相較於舊台9線，提供用路人更平坦舒適的道路服務功能，也縮短車程時間20到30分鐘，宛如開車奔向海天一線，心曠神怡，獲得廣大用路人好評。

南橫公路在民國98年莫拉克風災後柔腸寸斷，近13年來先從寶來修復到桃源，再從梅山口到天池，今年4月底最後一段也最精華的天池至向陽段通車，久違的原始森林與溪谷峭壁相伴，還有關山越嶺古道，雲霧繚繞間，盡顯南橫之美。

未來旅客要從高雄到台東就有2種不同選擇，公路總局第3養護工程處主任工程司王慶雄說，南迴公路應該要定調為「快速通過的城際省道」，高屏地區往來台東資源、蔬果及食材等，都會依靠南迴公路。

「南橫公路則是慢活的高山道路。」王慶雄表示，南橫公路修復並在5月1日全線通車，主要做為觀光及沿路部落間來往通勤之用。

雖然南橫公路及南迴公路都屬於省道，不過規劃行車速率也完全不一樣，王慶雄說，南迴公路屬於丘陵區的2級公路，速度可達時速60公里到70公里；南橫公路是山林區的5級路，速率只有時速30到40公里，相差一半。

興建工法也完全不同，王慶雄表示，南迴公路要考量海水侵蝕，南橫公路整治邊坡與路基流失，若是南橫公路要做成南迴公路的等級，可能要大挖大填，施工經費將會是現在的好幾倍。

王慶雄說，因此南橫公路的施工工法是以「軟硬兼施」，容易致災的區域就不能硬碰硬，可以整治就整治，不能整治就維持低量能通行，利用管制措施等讓用路人知道可能會碰到的狀況。

公路總局第3養護工程處長吳昭煌也說，南迴公路施工上的困難是靠海的臨海施工，高架橋跟隧道，而南橫公路主要是邊坡落石整治及山谷橋樑，施工的困難跟危險度都比南迴還要高。

南橫看山、南迴看海，王慶雄說，南橫公路海拔高達2722公尺，停留點也比南迴公路還要多，多個原鄉部落，讓旅客可以看到在地人文及原鄉部落文化，還有溫泉、梅子、愛玉等特產。

南橫公路梅山到埡口約有37公里位於玉山國家公園內，生態景觀豐富，工程人員在施工期間，看到了低海拔闊葉林轉換成高海拔針葉林，目睹台灣獼猴、黃喉貂、藍腹鷴等動物，旅客時不時也能捕捉到牠們的身影。

吳昭煌表示，南迴公路是原本的台9線，本來就有路只是拓寬，縮短行車時間，而且並未受到嚴重災害；相較之下，南橫公路走山路，地形彎曲，且因為莫拉克風災封閉將近13年，修復必須慢慢挺進，一段一段修復，無法像南迴公路一樣同步施工。

就交通效益而言，吳昭煌指出，以高雄出發到台東，走南迴公路約3個小時就到了，如果走南橫公路從高雄到台東，可能要5個小時；可是高雄的桃源部落要到台東的利稻部落，走南橫公路只需1個半小時，繞道台東反而需要7個小時。

吳昭煌建議，遊客邊走邊玩，不趕時間的話，可以走南橫公路，賞玩山林雲霧以及原鄉部落：通勤族則可以走南迴公路，一路欣賞海岸美景，車程也會比較快。（編輯：陳清芳）1110429