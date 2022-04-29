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（中央社記者余曉涵台北29日電）民國57年興建的南橫公路，是台灣3大橫貫公路之一，因98年的莫拉克風災導致全線中斷，歷經近13年逐段修復，4月30日完工通車典禮後，5月1日正式全線通車。

以下為南橫公路大事記：

--南橫公路奠立於日治時期的關山越嶺道，民國47年到56年間，經多次勘查評估道路可行性，其中在53年的第2次勘查中，確定現今路線原型，工程標準比照東西橫貫公路，以關山埡口分為東西段辦理。

--民國57年7月11日，南橫公路舉行開工典禮，正式動工興建。

--民國58年7月，南橫公路東段開工。

--民國61年，10月南橫公路宣布全面貫通，12月正式開放通車。

--民國83年，南橫公路全面鋪設瀝青混凝土道路鋪面（AC）。

--民國88年，九二一地震南橫公路受創，山區公路邊坡上方岩體破裂。

--民國98年，莫拉克風災重創南橫公路，總共毀損22座橋梁，路基流失12公里，梅山口到向陽路段封閉，統計從甲仙到新武長達140公里的路段受損，第一時間公路單位投入大量資源讓甲仙到埡口、埡口到新武搶通，但多處路段都為緊急土石便道或涵管便道。

--民國101年6月10日，610豪雨再度毀損南橫公路，不過同年完成利稻橋改進及摩天路段以上災修工程後，東端路段可由關山、海端通行至向陽。

--民國102年，完成甲仙到寶來道路復建。

--民國104年，寶來到桃源完成8座高橋墩、大跨徑及截彎取直的橋梁，其中勝境橋、桃源一橋通車。

--民國106年6月2日，0602豪雨造成南橫公路受創，阻礙復建工程。

--民國109年1月13日，梅山口到天池有條件開放通車。

--民國110年7月到8月，從7月31日起到8月8日累積降雨達2216毫米，是莫拉克風災後單一場最大累積降雨量。8月8日玉穗溪挾帶大量土石流沖毀橋梁，後續又發生多次土石流災害，沖毀106年興建完成的明霸克露橋，再度中斷南橫公路。

--民國111年2月，公路總局在明霸克露橋的涵管便道上游，搭建出一座短期鋼便橋，並開放民眾通行。

--民國111年5月1日，天池到向陽路段已達安全通車條件，可以有條件開放民眾通行。（編輯：陳清芳）1110429