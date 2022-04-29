南橫通車／南橫通車 串起中央山脈兩邊布農族人情感

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）莫拉克颱風摧毀南橫公路，要回高雄桃源得繞道南迴，增加300公里路程、近5小時車程。距離拉開中央山脈兩邊的布農族人親情，文化交流也淡了。南橫要通車了，大家奔相走告「一定要來走一趟」。

高雄桃源區復興、拉芙蘭、梅山3個里（部落）的布農族人和台東海端鄉利稻部落的布農族人，同一家族、血濃於水，雖然隔著中央山脈，但穿越大關山隧道，只要約2小時車程，從日據時代就交流熱絡。民國98年莫拉克颱風南橫公路多處地基流失數百公尺，邊坡坍方，串起中央山脈東西兩側布農族人交流孔道的大關山隧道也被掩埋，讓這年探親路變得相當遙遠。

當年在南橫公路海拔2312公尺的台東關山警分局向陽派出所任職的員警杜振昌，莫拉克風災前，他放假走南橫，從向陽出發，往西經埡口山莊、大關山隧道、天池，就回到高雄那瑪夏區，50公里約2小時車程。

莫拉克颱風過後，從向陽出發得往東走，經利稻下山到台東市，改走南迴公路到屏東、回到高雄桃源區部落，繞半個南台灣，返鄉路變成超過300多公里，將近7個小時、5年來往返走了15萬公里。

南橫公路至今中斷的路段是台東向陽至高雄梅山，利稻部落前海端鄉代表會主席邱強永說，對村民唯一不方便是要到高雄桃源、那瑪夏區部落尋親要繞道台東市走南迴公路，原來走南橫約2小時路程變成6小時。過去和高雄那邊的家族「一點小事就見面，現在要大事才會見面」。

霧鹿國小利稻分校主任邱榮義說，南橫公路東段向陽至西段桃源區中斷超過12年，兩地的布農族親友交流也變淡了，過去兩地的射耳祭和婚喪喜慶都會彼此邀請往來，很熱鬧。但中斷後「就自己玩了」，車程從1.5小時變成5到7個小時，「距離變遠了」。

公路局原預定在去年底南橫公路全線通車，但一場大雨沖毀了明霸克露橋。桃源區的復興、拉芙蘭、梅山等3里（部落）成孤島，好幾天沒有鮮食進去；利稻部落的族人募集物資，以及當地族人最想吃到的新鮮豬肉，從利稻部落送到桃源區，公路總局特別暫停施工，讓他們走南橫東段穿越中央山脈送到桃源區，桃源區的族人也回贈當地的芒果，展現血濃於水的情感。

南橫公路有條件全線通車，又拉近了中央山脈兩地的布農族人，回到過去的緊密交流。在利稻部落文建站的82歲阿嬤余娘妹，拉起袖口揉揉眼睛，她說「通車後要到桃源區尋找女兒的墓園」。

阿嬤說，女兒嫁到桃源，南橫尚未中斷時她經常去看女兒，中斷後，一趟路很遠，母女見面的機會就變少了，去年女兒過世，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，匆忙去參加「送別」後就趕回台東，不知道女兒葬在哪裡，通車後她會到桃源尋找女兒的墓園，順便看看孫子。

利稻部落的古姓老師也將在月底結婚殺豬宴客，接著5月路通後了，迎親隊伍前往桃源部落宴客。今年的布農族全國運動會將在5月於桃源區舉行，利稻部落的族人也將從南橫公路進入。

南橫公路旁天龍飯店「張姐」張紅雲難掩興奮的說，這幾天接到最多的電話是詢問通車狀況，大家都說「通了，一定要來走一趟」。（編輯：孫承武）1110429