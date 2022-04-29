南橫通車／彈性配合3種工法 延續南橫生態燦爛美麗

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）南橫公路將迎來有條件通車，甲仙工務段彈性搭配3種工法進行邊坡整治，盼透過低度人工材料方式，要讓休養生息13年大自然生態，繼續它豐富又燦爛的美麗。

天池到向陽段為南橫公路最後一哩路，自莫拉克風災後幾乎與世隔絕，直到工程人員進入與學者生態調查，帶回「內部消息」有水鹿相望、黃喉貂調皮奔跑、冠羽畫眉啄食花蜜，甚至發現林鵰幼鳥成長軌跡，處處可見沿線生態豐富。

甲仙工務副段長呂修賢告訴中央社記者，風災後的南橫，地質大面積破碎，依現況分為噴凝土護坡、格框、噴植生3種工法，進行施工彈性調整。其一，地質極為破碎環境，只能選用穩定性佳的噴凝土材料施作；其二，地質破碎又堅硬岩盤，使用格框工法，僅邊框用噴凝土，中間留有植穴範圍，可以種下植物。

其三，保留植生基材的平緩邊坡，採用低度人工材料方式，只要把容易坍方的浮石、枯木清除，搭配金屬網覆蓋、配合鉚釘固定，就可以進行噴植生工法，回復山林樣貌，恢復動物棲息地環境。

呂修賢表示，選用執行工法，有時同一片邊坡因為現場岩盤走向不一、破損狀況也不一樣，顧及生態完整度，同一坍方範圍，就搭配2種至3種混合工法施作。

呂修賢說，施工人員為工程背景居多，接觸都是生硬的工法、施工材料資訊，對於野生動植物並不了解，因近年整修南橫期間，配合學術單位研究，與帝雉、黃喉貂、畫眉鳥不期而遇，藉機充實生態知識。

南橫公路沿線生態豐富，玉山國家公園管理處也委託學術單位入山調查。2019年屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳調查雄鷹生態，卻意外揭開猛禽林鵰幼鳥的神秘面紗。

孫元勳說，一開始目標物種是雄鷹，2020年3月意外發現林鵰巢，以往林鵰喜好生存在海拔1000公尺山林間，竟在淺山地區就能發現蹤跡，研判為南橫地區近13年沒有人為干擾，山上繁殖狀況變好，幼鳥開始「周遊列國」。但因過去沒有研究資料比對，族群數量不得而知。

然而，對於開通之後是否衝擊自然生態，孫元勳說，南橫生態歷經風災後封閉，10多年來也在慢慢回復當中，期盼遊客的干擾能降到最低，人沒進入的時間「公路就成動物的遊樂場。」

呂修賢則說，南橫在莫拉克以前是全天候開放，未來開通之後，只開放白天，每逢週二、週四也不開放，很多動物是屬於夜行性動物，把人與動物的時間錯開，進而降低生態的影響。（編輯：謝雅竹）1110429