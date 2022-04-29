南橫通車／南橫景點訂房熱 台東高雄觀光旅宿盼榮景再現

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莫拉克風災後，南橫公路利稻部落觀光人潮消失，「陳大姐名產店」為留住許多人的「南橫記憶」，沒有客人也堅持不打烊，種植花草來打發時間。中央社記者盧太城台東攝 111年4月29日

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（中央社記者蔡孟妤、盧太城高雄-台東29日電）南橫公路通車，位於東段唯一的飯店天龍飯店，5月訂房已滿，熟客說：「南橫通車，一定要走一趟！」高雄觀光旅宿業者也說，這是「全庄頭」都期待的事，盼未來觀光榮景再現。

從黯淡的一盞燈、一個客人，南橫公路東段唯一的飯店天龍飯店，最近入夜後大樓的燈光全開，照亮了南橫公路，廣場上客人搗麻糬、體驗原住民傳統射箭，相當熱鬧。

天龍飯店老闆娘「張姐」接受中央社記者訪問說，這幾天櫃台的電話響不停，5月的房間已訂滿，「這是南橫公路中斷12年後第1次整個月客滿。」還有熟客打電話來開心地說「南橫通車，我一定要走一趟！」

過去是南橫東段避暑勝地、遊客絡繹不絕的天龍飯店；莫拉克風災後，遊客不到1成。人稱「南橫張姐」的天龍飯店老闆娘，堅持不打烊，靠個人信用向銀行貸款苦撐，要為南橫公路留下一盞燈，堅持等待遊客回來，沒想到一等近13年。

張姐說，莫拉克颱風3年後，南橫東段雖然通車，但西段的天池到向陽尚未通車，以往遊客習慣「西進東出」，因此天龍飯店住宿率仍僅1成左右，連付員工的薪資都不夠。

無法「西進東出」，張姐就推「東進東出」深度旅遊，帶著遊客走步道，到路旁的六口溫泉煮雞蛋；在口碑相傳下，遊客數量提升到3成。不過近2年又受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，住房率再度受打擊。

「南橫通車當然開心」張姐說，南橫通車後客人增加是必然的，將來「東進東出」配合「西進東出」，希望照亮南橫公路的觀光。

南橫公路東段另一個知名的利稻「陳大姐名產店」，在莫拉克風災後，陳大姐為留住許多人的「南橫記憶」，雖然沒客人也堅持不打烊，自己做泡菜，想辦法打發時間。最近，為迎接南橫通車，陳大姐的臭豆腐油鍋又開爐，廚房也多了幫手。

桃源溪露營區老闆陳金山表示，之前南橫通車到天池，露營遊客增加了3成，來露營的遊客，幾乎都會去南橫天池走走，期待南橫全線通車，可帶來更多遊客，提振當地觀光。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博說，南橫通車是「全庄頭」都期待的事，對高雄甲仙、六龜、桃源區等東9區，會有很大的觀光助益。

黃瓘博表示，莫拉克風災前，東9區就受惠南橫公路良多，很多到南橫的遊客，都會把東9區當中繼站駐足停留，購買農產或休息住宿等。東9區山產、野菜多，六龜還有溫泉，可滿足不同族群需求。

黃瓘博指出，南橫沿途有許多美景，如天池、中之關，或可到埡口看雲海，對觀光客相當有吸引力，此外，通車後，高雄山區居民種植的農特產品也方便運下山。而不少南橫兩端台東、高雄布農族人彼此是親友，以後互相探訪也便利許多。

為促進山區觀光，高雄市觀光局表示，針對那瑪夏、茂林、桃源區團體旅遊，規劃2天1夜等遊程，每團補助新台幣5000元至5月底。

不過，相對觀光業者高度歡迎，台東利稻部落對產業的期待就沒這麼高。邱姓民眾說，南橫公路東段的布農族人以務農為主，南橫公路只要維持「東進東出」暢通就行，南橫公路通車，對利稻布農族來說，親情、文化的交流意義遠大於產業。（編輯：謝雅竹）1110429