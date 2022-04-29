南橫通車／救國團南橫3莊 埡口走入歷史利稻來不及參與通車

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）曾是五、六年級生的回憶救國團南橫健行，沿途3個山莊，埡口山莊因莫拉克風災走入歷史，利稻山莊則因產權糾紛來不及參與南橫公路通車，僅有梅山青年活動中心期待榮景再現。

南橫健行隊在民國70至80年代達到高峰，每梯次90至120人，一個暑假有40梯次，每年約5000人參加，隊員都是高中職和五專生，5天行程，從高雄梅蘭出發，經過梅山站、天池站、埡口站和利稻站，是救國團最受歡迎活動之一。

梅山青年活動中心、埡口山莊、利稻山莊都有不同、讓人難以忘懷的記憶。尤其是占地近2公頃，有12間10人通鋪，最多可住120人的埡口山莊，木屋前是一個廣大營火廣場是健行隊的最愛，廣場前有全台最高的升旗台，最後一天的營火晚會絕對是重頭戲。

當時的陳姓領隊回憶，拿吉他自彈自唱的男生最受女生歡迎，清唱「台東情歌」、「橄欖樹」等救國團情歌和當時流行的民歌，在寒冷、寂靜山谷最能擄獲青澀女生情感，這一夜「該留地址的都留了」，同時留下難忘的一夜。

由於當地屬於堆疊岩層，風化嚴重，雨水容易侵蝕，原本已岌岌可危，又遭莫拉克颱風重擊，廣場下方已掏空，莫拉克風災過後關閉使用，救國團請來專家勘查，確定山莊已不安全，且會持續坍方。且隨著七、八年級生休閒活動改變，辛苦的健行活動不再吃香，救國團「南橫健行」也走到終點，103年3月將埡口山莊歸還林務局。

歸還後，陸續拆除不必要建築，如營火廣場和停車場的水泥，只留下主題建築，提供救難以及南橫公路修復工人的臨時工寮使用，健走休閒的「救國團山莊」等不到南橫復通已走入歷史。

另外，利稻山莊早在93年結束營業，撥交給海端鄉公所，當地村民爭取作為學生課輔、部落產業及文創手作等多功能空間使用，讓閒置多年的山莊能活化再利用，希望能在南橫公路通車後恢復經營，成為地方觀光領頭羊。不過，目前這塊土地的原地主爭取產權，和海端鄉公所目前正在訴訟中，還來不及參與南橫公路通車。

僅存的梅山青年活動中心則期待往日榮景再現。南橫公路61年完工通車，救國團即於南橫中段設置梅山山莊，提供便利膳宿服務，奠定在南橫公路服務美譽。直到86年原址興建嶄新的梅山青年活動中心。

梅山中心景色自然天成，在深具原始風貌南橫公路上，是路線旅遊最理想的休憩膳宿場所。由於南橫公路全線為布農族人居住地，因此梅山青年活動中心也是救國團活動中心中最具有原民色彩的活動中心。（編輯：孫承武）1110429