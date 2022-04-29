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南橫通車
98年莫拉克風災重創南橫公路，歷經近13年復建，中間幾度又因天災沖毀道路橋梁，「最後一哩路」天池到向陽路段4月底修復，終於有條件全線通車。專題探究期間「與天爭回家路」工程的艱辛、山區生態演變與觀光推動。
南橫通車
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南橫通車

南橫通車／雲端蜘蛛人 南橫通車無名英雄

2022/4/29 10:08（4/29 10:18 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣29日電）南橫公路將通車，穩定道路上下邊坡、灌漿、復育植被，靠的是40多名蜘蛛人2條繩索垂降在雲霧中、深不見底的陡峭山壁，還得閃避落石，這群邊坡工人是工程背後的無名英雄。

民國98年8月8日的莫拉克風災，南橫公路從向陽至大關山隧道上方，已不是青翠山頭，就像「癩痢頭」；在驚人雨勢沖刷下，地形地貌完全改觀，甚至路基流失300多公尺。漫長的修復工程，除了艱困的路基重建外，還有一群冒險的無名英雄。

邊坡工人最常被用的形容詞就是「蜘蛛人」，公路總局關山工務段長陳克劼說，蜘蛛人有時候在攝氏零度左右的低溫忍受凜冽刺骨風雨，有時候曝曬烈日下，只為了讓大家有一條安全的回家路。

近期南橫公路海拔約1600公尺的栗松路段，天氣不穩，上午幾乎是雲霧籠罩，蜘蛛人靠著繩索垂懸在深不見底的陡峭山壁上，一待就是4個小時，午餐時間到了，一個接一個從雲霧中冒出來。

工頭林文龍簡短一句「很辛苦」，道盡這份工作艱辛。南橫東段約有40名蜘蛛人，幾乎都是原住民，主要工作是穩定道路上下邊坡，灌漿、復育植被，避免邊坡落石、坍方，工作的繁重與危險非一般人能感受。

有時候連開車路過民眾看到盪在空中的蜘蛛人都說危險，但林文龍說，除了危險外，還有困難度。要當蜘蛛人得先確認「怕不怕高」，4年前自己踏入這行時，連30米高的邊坡都不敢爬，「沒辦法，要吃這碗飯就要克服心理障礙。」

談及工作上的挑戰，林文龍說，最危險的是在還沒有安全設施前，要先上去將不穩定土石清除，然後還要以人力揹近20公斤的機具上去，稍有不慎可能就會摔落。有一次碰到落石砸下來，幸運沒砸到人，但是將車子砸壞了。還有一次噴漿時遇到強風，管子搖晃的很厲害，整個人也跟著在空中旋轉，所幸有驚無險。

林文龍跟隨哥哥林正雄當蜘蛛人，60歲林正雄是工班裡最資深的蜘蛛人。林正雄說，從20歲就開始當蜘蛛人，最近這幾年負責地面工作「上面的事交給年輕人」。不過，現在父母親都不希望兒子做這種危險的工作，因此越來越少年輕的蜘蛛人。

林正雄說，爬過的邊坡若按高度計算，已有好幾座101大樓，曾經有長約500公尺的高度，「坡度不僅是90度垂直，還內彎近180度」。如果有落石從上面砸下來，能反應時間只有短短幾秒鐘。

南橫公路冬天能見度低，有時候就像懸掛在雲端上，有時候又被上升的濃霧籠罩，能見度不到10公尺，看不到旁邊的夥伴和下面的監看人員，「好像只有我一個人」無助的恐懼感「說不怕是騙人的」。

今年40歲、蜘蛛人有3年歷練的陳俊明是南投賽德克族人，他說，當2條繩子掛在身上時，懸空就是半天時間，有時甚至是一天，中餐在空中吊著吃便當，尷尬的上廁所問題得自己想辦法克服。對於蜘蛛人這個稱號，陳俊明幽默的說，「我是不會吐絲的蜘蛛人，但是和電影的蜘蛛人一樣，守護大家安全。」

這群蜘蛛人有夫妻檔、父子檔、兄弟檔，多年來不幸有3名蜘蛛人從高空墜落死亡，其中2人包括溫姓男子的兒子和女婿，兒子用餐時和便當一起墜落，女婿工作中不明原因墜落。這群蜘蛛人命繫2條繩索，懸掛雲霧中，搏命投入就是要給大家一條安全回家的路。（編輯：孫承武）1110429

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