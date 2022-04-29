南橫通車／與天爭回家路 南橫公路的美麗與哀愁

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（中央社記者余曉涵台北29日電）民國98年莫拉克風災重創南橫公路，歷經將近13年修復，中間幾度又因天災沖毀道路橋梁，最後一哩路天池到向陽路段終於4月底修復，4月30日通車典禮後，5月1日有條件全線通車。

南橫公路是台灣3條東西橫貫公路建設之一，公路總局第3養護工程處甲仙工務段長陳正偉說，南橫公路是台20線的部分路段，全長153公里，日治時期是日本人掌控原住民族的14條山地警備道之一的關山越嶺道。

南橫公路在民國57年動工，歷經4年4個月興建，在民國61年通車，從台南玉井到高雄甲仙，至六龜、桃源區後沿荖濃溪兩岸而行，終點到台東海端，公路橫貫中央山脈，最高點在大關山隧道，也是台東縣與高雄市縣市交界處。

南橫開路艱辛，陳正偉說，有116名工作人員在興建期間殉難，為南台灣換來一處絕佳自然景觀道路，不僅可欣賞山林之美，還能看到台灣獼猴、黃喉貂、藍腹鷴等珍貴動物。

南橫公路沿途山巒秀麗，但因為橫貫中央山脈，屢遭天災摧殘，數度因道路中斷，讓桃源山區、利稻部落、復興、拉芙蘭、梅山等多次成為孤島，每遇颱風暴雨成災，居民返家都必須與天爭道。

天災無情 南橫美麗又脆弱88年的921地震讓南橫公路受創，不少邊坡上方岩體都發生破裂狀況，10年後的莫拉克風災重創南橫公路，造成22座橋梁毀損，路基流失12公里，尤其梅山口到向陽路段受創最為嚴重，沿線多處路段上邊坡大規模坍方，落石及下邊坡路基流失嚴重，也讓南橫公路走向長達將近13年的復建之路。

陳正偉表示，截至目前修復南橫公路花費約新台幣130億元，修復23座橋梁、15座明隧道，沿線路基工程及邊坡工程，一段一段推進，無奈遇到多次天災，阻礙修復工程，惡水沖垮明霸克露橋就是其中之一。

明霸克露橋是莫拉克風災後，公路總局為了維持桃源區勤和至復興部落的重要路廊而興建，全長790公尺，為鋼結構I型梁簡易鋼橋，106年完工通車，不料110年8月豪雨誘發玉穗溪上游邊坡大規模滑動，大量土石方隨溪水夾帶至下游處堆積，將玉穗溪與荖濃溪匯流口提升25公尺，沖毀明霸克露橋A1至P2大梁。

後續10多波土石流更將土石堆高至明霸克露橋P6橋墩處，導致當時復興以上3部落聯外道路自106年橋梁完工後首次中斷達20天，當時公路總局先以維生便道（涵管便道）供民眾通行，後續架設鋼便橋在今年通車。

陳正偉指出，鋼便橋長94公尺，能夠銜接既有的明霸克露橋P6橋面，搭配砌石漿砌塊石混凝土、上游設置CCTV及夜間照明、橋墩基礎加厚為1.5公尺、鋼便橋前端設置防撞樁等措施。

公路總局總工程司鄧文廣說，這座鋼便橋將觀察2個汛期，若順利將在鋼便橋的上游興建一座新的無墩柱橋梁，預計113年可以完工通車，屆時能加強橋梁的防災能力。

與天爭道 南橫也是山林一部分

南橫公路最難施作的橋梁非台20線132K的武雄橋莫屬，陳正偉指出，武雄橋在98年受到莫拉克風災沖毀後，中長期橋梁及箱涵方案，受到政策、地形改變、工程招商等因素到現在仍尚未完工，只能以臨時便道維持通行，預計112年4月才能竣工。

「南橫公路也是山林的一部分」陳正偉說，武雄橋路段屬於重複致災區，因工程難度高，原本設計的路線，橋梁卻會碰到一株樹徑大於2公尺的珍貴林木紅檜，因此特別變更路線避開，要維護自然林木資源。

南橫公路制高點大關山隧道也在莫拉克風災嚴重毀損，公路總局第3養護工程處關山工務段長陳克劼說，相關修復工程從101年開工，由於位於高山處於低溫環境，工人只能辛苦修復。

由於埡口平台是台20線重要休憩觀光景點，公路總局保留原有自然景觀開拓高山視野，將附近的電線桿遷移，交通牌面、標誌等位置也移設，還原高山自然景觀視野，要讓此處成為最佳打卡景點。

埡口大崩壁不僅受到莫拉克風災破壞，也受到101年豪雨災害及天秤颱風侵襲，路面坍滑，嚴重路基流失，好不容易啟動災修工程後，又受到多次豪雨災情襲擊。

陳克劼表示，這一段路基嚴重流失，又沒有腹地可供修復，因此綜整評估路線往山側偏移的可行性，試圖找出一條可修復的路廊方案，並針對不同的地質毀損災害竭盡所能思考邊坡整治策略，施作型框植生、打設水平排水管、掛網岩釘、噴凝土、坡腳砌石籠、路面排水整治等工法進行災害修復工程。

光華重現 南橫高山路段大車禁入

經歷多年搶修，南橫公路終於要在今年5月全線通車，不過梅山口到向陽路段屬於高海拔山區公路，水文地質也相當不穩定，因此將採有條件通車，開放通行車種只限5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。

車輛進入時段僅開放上午7時至下午2時，公路總局將在梅山口管制站（台20臨105線0K）、向陽管制站（台20臨105線44K）2端設立車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。

下午3時由保全人員及地方警察單位由大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離用路人，下午5時前全部淨空；星期二及星期四為道路管制日不開放通行。

公路總局說，南橫開放通車後不會採總量管制，在車流壅塞時，將會啟動交通管制措施，調控進入管制路段車輛數及疏導用路人迴轉，若遇到颱風期間、地震等災害，也將立刻封閉道路，禁止人車進入。

在非開放時段進入或未登記的車輛，除了會被要求駛離管制路段外，主管機關也將按照道路交通管理處罰條例第5條及第60條第2項第2款或第3款舉發開罰。（編輯：陳清芳）1110429