南橫通車首日擠爆 第2天山區飄雨車流明顯減少

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）南橫公路昨天首日有條件開放通行，湧入大量車潮，平均每小時湧現1000輛以上車次；不過今天有降雨，車流明顯減少，今天高雄端梅山口開放3小時後，共600~700輛車次。

南橫昨天開放首日是5月1日勞動節，許多民眾提前1天漏夜排隊，引爆大量車潮。公路總局第三區養護工程處統計，昨天每小時湧現1000輛以上車次，共湧入5807輛車次，其中由高雄端進入梅山口至向陽總數達4128輛次。

甲仙工務段長陳正偉今天接受中央社記者訪問表示，今天山區有飄雨，車流明顯減少，上午7時開放前，高雄端梅山口等候車流雖仍有約1公里，但統計約為200多輛汽車及約50~60輛機車及重機，開放3小時後共約600~700輛車次，台東向陽端車流則僅約1/3。

陳正偉說，南橫公路整天車流總數不要超過800輛次比較好，也希望民眾盡量在平常日來，否則人擠人，也只能走馬看花，沒有旅遊品質；今天山區飄雨，但雨勢不大，目前仍正常開放通行，但有準備機具、拖吊車等設備待命。

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交通部公路總局第三區養護工程處今天也發布新聞稿表示，為有效調控車輛停等時間，將啟動車輛調控措施，包括必要時減慢車輛經過管制哨速度，工務段保全人員將會同警方，提早控管梅山口進入車輛數，並加強取締違規車輛。

南橫公路除每週二、四為道路管制日，不開放通行，其餘5天每天上午7時至下午2時，開放由梅山管制站及向陽管制站進入，開放通行車種為未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車。（編輯：陳仁華）1110502