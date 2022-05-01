南橫通車首日湧入5836輛車 沿線垃圾量增多

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南橫公路最後一哩路修復完成，1日全線有條件開放通行，一早排隊等待進入南橫公路的車流已綿延逾5公里，除了汽車，還有不少重機也在車陣中。（公路總局甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）南橫公路今天全線有條件開放通車，截至下午2時，從高雄梅山口或台東向陽端進入車輛共有5836輛。有不少車輛為欣賞風景違停紅線，造成回堵；工作人員也巡查發現，沿途垃圾變多。

南橫公路今天起全線有條件開放通車，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放汽機車進入，但大型遊覽車、貨車禁止進入。

公路總局甲仙工務段長陳正偉對中央社記者表示，至今天下午2時止，從高雄梅山口或台東向陽端進入南橫公路總車流量約5836輛，其中從梅山口進入的車輛近4000輛，下午2時起「只出不進」，並於下午5時全線淨空。

「車流量真的很大。」陳正偉說，2年前剛開放梅山口到天池時，車流量約1800輛，今天倍增，建議旅客不用趕在初期前往，否則車太多也影響旅遊品質。

陳正偉說，今天梅山口到向陽段雖然車多，但路況大致順暢，沒有車禍事故，只有一輛重機爆胎，感謝高雄、台東警力維持秩序。今天容易壅塞的地點，多是道路較狹窄的地方，還有劃紅線的路段有車輛違停，也是造成車輛回堵原因。

陳正偉還說，工作人員巡查發現，南橫公路今天垃圾量變多，工作人員在辛苦維持行車秩序之餘，還要幫忙撿垃圾，呼籲民眾千萬不要亂丟垃圾，要共同保持南橫公路的乾淨和美麗。

南橫公路通車，也吸引不少高雄市區民眾前往朝聖，根據高市交通局最新統計，4月30日及5月1日截至下午2時車流量資料，與上週六、日相比，國道10號末端北向進入大旗美地區流量各增加約10%。

交通局指出，南橫公路今天上午7時開放進入，梅山口管制站排隊等候通車車輛已排隊至桃源區復興里，六龜警分局自寶來二號橋管制車輛暫停上山，至上午10時才解除管制。下午1時許天池段車流緩慢，下午2時起禁止車輛上山。（編輯：謝雅竹）1110501