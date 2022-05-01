南橫公路有條件通車 排隊車流綿延逾5公里

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）南橫公路今天全線有條件開放通行，今天一早梅山口就湧入大量遊客，綿延逾5公里的車流，排隊等待進入南橫公路。不少人從昨天傍晚就在桃源區露營過夜，準備搶南橫通車頭香。

南橫公路最後一哩路修復完成，今天起，上午7時至下午2時開放汽機車進入，但每週二、四仍全天不開放通行，大型遊覽車、貨車也均禁止進入。

今天上午7時，南橫公路梅山口排隊等待進入南橫公路的車流已綿延逾5公里，除了汽車，還有不少重機也在車陣中，許多山友、車友呼朋引伴，盛況空前。還有許多遊客昨天傍晚就湧入桃源區露營、過夜，準備搶南橫通車頭香。

桃源區當地加油站也有許多車輛排隊等著加油，業者直呼景象驚人。六龜、桃源市區商家也湧入不少遊客。公路總局甲仙工務段長陳正偉接受中央社記者訪問表示，上午排隊要進入南橫的車輛真的很多，但秩序大致良好，就慢慢消化車流。

桃源區民代表會主席王正國對中央社記者表示，他原本要載妻子回花蓮娘家，但早上看到排隊車流實在太多，決定讓遊客先走，他延到中午左右再出發。

王正國說，南橫公路是他們桃源區居民到花蓮最近的路，但南橫中斷10多年，只能走南迴公路到花蓮，車程要花約7個小時，如果走南橫，僅約3小時就可以到了。這條路不但對觀光、農產運輸重要，也對高雄山區居民往返花東至關重要。

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高雄市警察局六龜分局表示，南橫公路今天起從梅山口至台東向陽路段有條件開放通車，但因路幅狹小，基於安全考量，不開放自行車上路。

六龜分局也提醒，轄區車道規劃隨山地有高低起伏的落差，配合溪流也有多處橋樑，尤其下坡轉彎時車速過快是造成交通事故主要原因，若是長途騎自行車更是危險，呼籲大家到六龜旅遊儘量開車或騎機車。（編輯：吳協昌）1110501