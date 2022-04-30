南橫公路將開通 民眾梅山口紮營盼搶頭香

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）南橫公路明天將有條件通車，位在梅山口管制處前的露營區已有許多民眾在此紮營等候，準備搶南橫通車頭香。也傳有大型重機車隊準備衝開通，不過甲仙工務段尚未接獲相關消息。

南橫公路最後一哩路高雄梅山口至台東向陽路段修復完成，全線預計明天上午7時起有條件開放通行，每週開放5天，每週二、四則全天不開放通行。

傳出有大型重機車隊準備明天一早衝開通，據中央社記者實地觀察，今天上山往梅山口車輛多以參加典禮人車為主，下午起才有零星幾輛大型重機。不過，位於梅山口管制處前的露營區已有許多民眾在此紮營等候，準備搶南橫通車頭香。

交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段長陳正偉接受中央社記者電訪表示，沒聽說有相關消息，今天觀察主要還是以露營車為主。不過若車隊要上山當然歡迎，只是希望車速不要太快、不要併排，「對我們來說，體積較大的9人座小客車反而挑戰比較大。」

陳正偉也說，大型重機管制方式跟一般機車和自小客車無異，目前已在梅山口、向陽兩處管制哨設置路障，要求車輛緩慢進入、減少逗留。

已經在桃源區開業24年的美蘭小吃店業者「愛玉」表示，今天遊客明顯增多，主要以入住民宿或露營車輛為主，預期要明天上午才會看到大型重機車隊出發。

「愛玉」指出，先前消費的多為前來修路的工班，因應明天南橫通車，已經預先準備許多高麗菜、炒飯、溪蝦、溪魚等簡單的山產，但突然多出這麼多遊客，還是有點緊張。

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她說，莫拉克風災後，很久沒看到這麼多遊客上山，今天從早上忙到下午，還要備料接待晚間的遊客。對於南橫復通當然很開心，當地已經許久沒有如此盛況。

民國57年興建的南橫公路，是台灣3大橫貫公路之一，因98年的莫拉克風災導致全線中斷，歷經近13年逐段修復，終於完成最後一哩路梅山口到天池段，在今天完工通車典禮後，將於明天5月1日正式有條件全線通車。（編輯：郭諭儒）1110430