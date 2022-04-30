南橫公路5/1通車 中華電建基地台提升山區通信品質

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歷經近13年修復的南橫公路5月1日將有條件通車，30日舉行復通祈福典禮，公路總局特別選在台東埡口端大關山隧道前搭建典禮會場。中央社記者洪學廣攝 111年4月30日

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（中央社記者賴言曦台北30日電）南橫公路因風災中斷近13年，將於5月1日全線通車。中華電信表示，至目前已完成沿線路段7座4G基地台建置，今年也規劃有IP微波建設計畫，完工後將大幅提升山區通信穩定度。

交通部公路總局今天舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材出席。另中華電信因在修復期間，投入提供修建道路通信及山區天然災害緊急應變需求，為唯一獲頒感謝狀的電信業者。

中華電信今天透過新聞稿表示，中華電信致力提升南橫公路行動通訊信號品質，自2017年起投入大量人力、物力資源，經過無數次現場會勘、3套共6處微波規劃、光纜布放及完成7座共15處基地台建設後，南橫沿線整體信號涵蓋率由20%提升至80%以上，提供現場工作人員更良好的通信品質。

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中華電信指出，為響應南橫公路全線通車，截至目前已完成梅山山莊、唯金溪、禮觀、中之關、天池、武雄及大關山等7座4G基地台建置，持續提升訊號與涵蓋品質，並率先同業於梅山山莊、中之關停車場及天池3處遊客人潮密集處建設5G站台，為沿線山區部落居民、觀光客提供最優質最快速的5G服務。

中華電信表示，為確保山區通信穩定度，中華電信公司除規劃建置中繼光纜外，並建置有微波通信系統，以構成有線光纖、無線微波雙迴路通信架構，確保通信安全。且為因應山區4G、5G基地台、寬頻影音服務及緊急救援等大頻寬需求，中華電信已於今年規劃IP微波建設計畫，完工後將大幅提升山區通信穩定度與服務品質。（編輯：趙蔚蘭）1110430