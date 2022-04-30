南橫公路修復通車 玉山南部園區豐富面貌重現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南橫公路因風災中斷近13年，5月1日全線通車。從梅山口經中之關、天池到埡口，多數路段位於玉山國家公園南部園區範圍內，管理處近日陸續介紹當地動植物生態、人文等景點。圖為埡口雲海。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南橫公路因風災中斷近13年，明天全線通車。從梅山口經中之關、天池到埡口，多數路段位於玉山國家公園南部園區，此處動植物、原住民人文歷史豐富，關山及南橫三山風景壯闊。

南橫公路因民國98年莫拉克風災導致中斷，歷經近13年逐段修復，今天舉辦完工通車典禮後，5月1日正式全線通車，由於南橫公路從梅山口起，經中之關、天池到埡口大部分路段位於玉山國家公園南部園區範圍內，管理處近日陸續介紹當地動植物生態、人文等景點。

玉山國家公園管理處表示，梅山口至海拔約1930公尺中之關前，大部分為常綠闊葉林帶，在砍伐或崩坍處次生植被，常見植物以向陽先驅樹種有野桐、鹽膚木、山黃麻、山芙蓉等，從中之關、天池、檜谷到海拔2722公尺的埡口，是生物多樣性豐富區域，樹種有雲杉、紅檜、台灣杉、華山松、山茶科、忍冬科、樟科等植物。

玉管處表示，動物出沒不同緯度與海拔棲地，包含台灣黑熊、黃喉貂、山羌、台灣野山羊、台灣水鹿等中大型哺乳類動物，及熊鷹、黑長尾雉、藍腹鷴、林鵰等珍貴鳥類，蝴蝶、昆蟲、兩棲類、爬蟲類不勝枚舉。

玉管處表示，位於高雄市桃源區最北端山區的梅山里，是探訪自然、參與深度生態旅遊絕佳去處，梅山部落是典型布農族部落，族人非常重視部落共享、共存理念，定期舉辦重要祭典活動，如約4月的打耳祭、6月的嬰兒祭，景點包含馬舒霍爾吊橋、梅山吊橋，提醒在部落周邊遊玩勿影響居民生活，自己的垃圾帶下山。

玉管處表示，南橫沿線可見岩層的岩石種類以沉積岩、變質岩為主，沉積岩以砂岩、粉砂岩、頁岩較常見，變質岩則以板岩、千枚岩較多，部分路段岩壁劈理發達，容易沿劈理面形成崩塌，由於地質破碎特性，使得復建工程困難重重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「南台首嶽」關山，及「南橫三山」庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山登山口位於南橫沿線，玉管處提醒，前往中之關步道、天池遊憩區、公路沿線景點不需申請；攀登塔關山、關山嶺山須辦理入山證；庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）請提前辦理入園證、入山證。

配合南橫公路通車，玉管處表示，5月1日起恢復玉山國家公園庫哈諾辛山、關山線自進涇橋登山口進入生態保護區入園活動，5月27日起住宿庫哈諾辛山屋、營地恢復抽籤程序，承載量山屋24人、營地12人，單日往返每天100人，一律採線上申請並依序審核。（編輯：謝雅竹）1110430

南橫公路將於5月1日全線通車，從梅山口經中之關、天池到埡口，多數路段位於玉山國家公園南部園區，此處動植物、原住民人文歷史豐富，關山及南橫三山風景壯闊。圖為塔關山玉山杜鵑。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月30日