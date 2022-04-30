南橫全線通車 三代公路人用命拚搏蘇貞昌致意

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）歷經近13年修復的南橫公路明天將有條件通車，行政院長蘇貞昌今天分享，當年因公殉職段長蘇進涇不但兒子、孫女都是公路人，且都為南橫付出，「三代人用命、用青春付出。」

交通部公路總局今天上午10時25分起在高雄天池跟台東埡口兩會場同步視訊舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，兩地參加者除了行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、高雄市長陳其邁和市府團隊外，還有諸多民代跟協力廠商、工程人員也出席見證歷史性一刻。

蘇貞昌出席天池會場典禮前，也先在下車後祭拜犧牲的公路英雄，並表揚復通有功工程單位和營造商，最後兩地同步啟動復通儀式，蘇貞昌則再搭車前往埡口和眾人合影。

蘇貞昌致詞表示，自己在行政院曾發表應該「向山致敬」，南橫通車之路有太多工程人員的心血、生命、青春一吋一吋付出，令人深受感動。尤其是當年開路因公殉職的段長蘇進涇以及上百名工程人員，因此他在抵達會場前，先去祭拜這些人。

蘇貞昌提到，蘇進涇當年因公殉職，但兒子蘇俊銘不但在甲仙工務段當工程司，以父親命名的「進涇明隧道」更是由蘇俊銘監工。且蘇進涇孫女謝燦伃也在公路總局三工處任職，「三代人用命、用青春、用努力，從打通到復通，這就是公路人的精神。」

蘇貞昌指出，大家今天能從南橫復通這件事學習到「敬天順人」，當今科技要如何對付山林都可以，但山林有一天還是會「找回來」，因此以後的規劃一定要更尊重大自然跟環保，道路才能更持久，「打通的不只是一條路，而是台灣在世界未來的路」。

陳其邁則表示，南橫復通在近13年中打通15個明隧道、23個橋梁，簡直跟電影一樣，是完成一件「不可能的任務」，也有太多感人的故事，「所有辛苦工程人員才是今天的主角」。未來南橫打通後，不僅對當地特產發展相當重要，民眾也能到埡口追風、追雪，甚至追女朋友，相信對觀光復甦一定有所幫助。

民國57年興建的南橫公路，是台灣3大橫貫公路之一，因98年的莫拉克風災導致全線中斷，歷經近13年逐段修復，終於完成最後一哩路梅山口到天池段，在今天完工通車典禮後，將於明天5月1日正式有條件全線通車。（編輯：謝雅竹）1110430