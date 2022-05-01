南橫公路通車回堵 遊客形容「類停車場」 天龍飯店13年首次客滿[影]

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南橫公路1日通車，最高點大關山隧道單向放行，2邊隧道口車流回堵數公里，向陽遊樂區路段同樣塞車，遊客形容是「類停車場」。圖為大關山隧道前。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月1日

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）南橫公路今天通車，最高點大關山隧道單向放行，兩邊隧道口車流回堵數公里，遊客形容是「類停車場」；天龍飯店13年來首次客滿，警方疾呼注意行車安全。

影片來源：CNA-南部地方組

南橫公路昨天舉行通車典，今日上午開放通行，許多重機族和遊客為了搶通車頭香，昨晚就已經進駐南橫，有的搭帳棚，有的搶住天龍飯店。

今天一早，南橫公路東段從向陽至大關山隧道口車流緩慢，在向陽路段、大關山隧道至埡口2路段大塞車，遊客形容「類停車場」，主要原因是大關山隧道單向通車，必須管制放行。

另外，整條道路都是重機車呼嘯而過的聲音，利稻村民直喊「太跨張了」、「險象環生」，呼籲機車騎士不要亂鑽。

「在山下補貨啦」，天龍飯店老闆娘「張姐」接受中央社記者電話訪問，心情相當愉快，她說，還沒到中午她就趕下山補貨，「這13年來首次客滿，也是第一次補貨補得這麼急」。

她說，很多遊客都想搶頭香，昨晚客滿，都是散客，沒有遊覽車，但有3人訂房人未到，也連絡不上，只好保留房間，今晚同樣客滿，不過下午同樣有3間房還沒聯絡到房客，「5、6月目前訂房是有退有進，滾動式修正」。

台東縣警察局關山分局呼籲用路人，注意管制事項，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放通行，但大型遊覽車、貨車禁止進入。另外，車輛維修及加油部分於山區較為欠缺，駕駛人於上山前請檢視車況，另請遵守交通規則及現場員警的指揮，以維護行車安全。（編輯：陳仁華）1110501

（中央社製圖）

南橫公路1日通車，最高點大關山隧道單向放行，兩邊隧道口車流回堵數公里，遊客形容是「類停車場」。圖為埡口。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月1日

南橫公路1日通車，一早南橫公路東段從向陽至大關山隧道口車流緩慢，在向陽路段、大關山隧道至埡口2路段大塞車，遊客形容是「類停車場」。圖為向陽路段。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月1日

南橫公路1日開放通行，許多重機族和遊客為了搶通車頭香，4月30日就已經進駐南橫，天龍飯店13年來首次客滿。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月1日