台鐵停駛 國道高鐵未見明顯車潮人潮

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台鐵企業工會1日發起不加班活動，不過國道車潮沒有增加很多，截至上午10時路況大致順暢。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw/）

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會今天發起不加班活動，不過國道，客運及高鐵的人潮、車潮沒有增加很多，截至上午10時，國道大致順暢，高鐵也未增開班次。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，僅約10名司機員出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，全台只能開出18班臨時班次。

根據台鐵應變中心統計，截至上午9時，「3007彰化-台東」、「4018花蓮-台東」、「4007花蓮-樹林）」、「1144新竹-基隆」「3514潮州-嘉義」等5列次臨時區間車都已按表定時間開出，共載運767人，後續臨時列車將持續按預定班表開出。

12條類火車路線部分，都已按表定時間開車，截至上午9時開行103班次，共計載運192人。

高鐵部分，疏運情形正常，聯外路線都已依表定開行，共計開行25班次，載運149人次。其中新竹聯外開行11班次，載66人次，台南聯外開行14班次，載83人次。

應變中心表示，台鐵局239個車站，站內秩序良好。

國道客運及東部市區公車部分，應變中心說，各重點客運轉運站、高鐵車站、台鐵車站重點公路客運路線整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

台北到花蓮國道客運，在台北端已開行20班次，載客人數73人，平均每班次載客人數3.65人，花蓮端尚未開行。

羅東到花蓮201線，在羅東端已開行10班次，載客人數19人，平均每班次載客人數3.65人；花蓮端已開行4班次，載客人數6人，平均每班次載客人數1.5人。

國道部分，根據即時路況顯示，國道大致順暢，整體疏運情形正常。（編輯：吳協昌）1110501