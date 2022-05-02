南橫通車湧車潮 設有管制且山區降雨留意零星落石

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（中央社記者李先鳳台東縣2日電）南橫公路5月1日通車，湧入大量車潮，三工處表示，今天山區有降雨狀況，易發生零星落石，建議遊客減少進入山區；此外設有管制方式及開放時段，也提醒民眾注意。

交通部公路總局第三區養護工程處今天發布訊息表示，開放日5月1日勞動節，許多民眾提前一天漏夜排隊，造成大量車潮，開放前台東端向陽管制哨，等候車流約1.4公里，高雄端梅山口，等候車流約3公里，開放後最大排隊車流約6公里。

統計開放第一天，每小時湧現1000輛以上車次，共計湧入5807輛車次，包括汽車3626車次、占62.4%，機車及重機2181車次、占37.6%；高雄端進入梅山口至向陽總數4128車次，公路保全及警方在梅山口及天池控管進入車輛。

車流大部分匯集在埡口平台，主要壅塞路段為32k至39k埡口路段，前後端停等時間約60分鐘，壅塞原因以用路人任意紅線停車；機車行駛過程中占據對向車道空間；少數汽車駕駛不耐等候，逆向行駛對向車道；少數用路人停等時未緊靠路側；彎道寬度不足處用路人路側停車；用路人不熟悉路況，在埡口平台為找尋停車空間而有停滯情形。

三工處表示，今天天候不佳、有降雨狀況，山區易發生零星落石，建議遊客減少進入山區，且降雨時易起濃霧，如車流過大，車輛易停等於落石區造成自身車輛危害。

建議西端高雄民眾，如中午12時前，未通過寶來勿再上山；因路寬較窄，若駕駛人行駛山路經驗較不足者，行車速度較緩慢且較不易會車，建議搭乘接駁車上山。

此外，為有效調控車輛停等時間，調節車流長度，將啟動車輛調控措施，包括工務段保全人員將會同警方，提早控管梅山口進入的車輛數，並加強取締違規車輛；若上午11時梅山口等待進入的車輛，已達5公里車陣，將請用路人適時迴轉下山等。

三工處提醒用路人特別注意南橫公路管制方式及開放時段，開放進入時間為上午7時至下午2時，可由梅山管制站及向陽管制站進入；一般用路人下午2時後只出不進；下午3時後自大關山隧道兩端保全進行疏導梅山口至向陽路段一般用路人車離開管制路段，下午5時梅山口至向陽路段全線淨空；每週二及週四為道路管制日，不開放通行等。

三工處呼籲民眾，可以稍待熱潮過後再到南橫旅遊，體驗山林之美，不急於一時。（編輯：陳仁華）1110502