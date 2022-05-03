南橫八景雲海再現 欣賞絕景避熱潮車流更慢活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

不同於阿里山雲海，南橫公路的雲海，靜的時候就像覆蓋大地的薄紗，風起雲湧時，宛如滔天巨浪，吞噬山頭。中央社記者盧太城台東攝 111年5月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣3日電）南橫通車，睽違13年南橫八景中的埡口、檜谷以及壯闊的雲海再現；公路總局提醒，避開熱潮車流，讓南橫之旅更慢活。

南橫公路著名八景由東往西分別是天龍吊橋、霧鹿峽谷、利稻部落河階台地、摩天、向陽、埡口、檜谷、天池。

莫拉克風災後，天池、霧鹿峽谷、摩天、利稻陸續恢復，南橫公路5月1日恢復有條件通車後，絕美的檜谷和埡口也再現，目前僅剩向陽遊樂區和天龍吊橋因整修尚關閉中。

除了八景外，還有大家期待的雲海，不同於阿里山雲海，南橫公路的雲海，靜的時候就像覆蓋大地的薄紗，風起雲湧時，宛如滔天巨浪，吞噬山頭。

南橫通車，壯闊雲海再現；雲海形成的時間大約在上午10時左右，雪白雲層快速上升，高空中遇到強風吹襲，隨著時間不斷改變。中央社記者盧太城台東攝 111年5月3日

南橫雲海有2路段，第一路段是過了摩天嶺進入向陽、啞口山莊之前。雲海形成的時間大約在上午10時左右，雪白的雲層快速上升，高空中遇到強風吹襲，就像洶湧的白浪，上一刻是層層浪花，下一刻又變成巨浪吞噬山頭，千變萬化。

這種不安的擾動，直到夕陽餘暉照射下，才會轉為平靜。

第二路段雲海在海拔2722公尺的大關山隧道口前，清晨，第一道曙光衝破雲層，綺麗色彩灑在雲層上，不停變化，中午過後，雲海似乎累了，又像一層薄紗輕輕覆蓋大地。

傍晚，夕陽餘暉下，啞口至大關山隧道的雲海，就像累了一整天的小頑童，紅通通臉頰，靜靜躺在大地上，安詳入睡。

公路總局第三區養護工程處昨天發布統計資料，1日通車第1天，開放前台東端向陽管制哨，等候車流約1.4 公里，高雄端梅山口，等候車流約3公里，開放後最大排隊車流約6公里。

每小時湧現1000輛以上車次，共計湧入5807輛車次（汽車3626車次，佔62.4%、機車及重機：2181車次，佔37.6%），高雄端進入梅山口至向陽總數4128輛次。第2天則因下雨和上班日，車流量減緩。

第三區養護工程處分析，多數遊客大多是前往埡口平台，想要回顧以往埡口雲海的美景，車流全部匯集在埡口平台，主要壅塞路段為檜谷到埡口山莊，前後端停等時間約60分鐘。

第三區養護工程呼籲想要到南橫旅遊的民眾，可以稍待熱潮過後再來一趟南橫之旅，不僅能漫遊南橫也更能體驗山林之美，來趟深度、慢活之旅。（編輯：陳仁華）1110503

南橫八景之一「霧鹿峽谷」，迂迴險峻的峽谷地形，沿線遍布溫泉露頭。中央社記者盧太城台東攝 111年5月3日

南橫八景之一「利稻」部落，日治時代，布農族從栗松附近山谷被迫遷到利稻部落，是一個被群山圍繞的河階台地。中央社記者盧太城台東攝 111年5月3日