鋒面將至 南橫梅山口至向陽段14到16日預警封路

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根據氣象資料，高雄山區在14日到16日間可能會有較大降雨，甚至達到豪雨等級；公路總局指出，南橫公路14日起梅山口至向陽路段實施預警性封路至16日，呼籲有意上山民眾特別注意。（公路總局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）南橫公路5月1日有條件開通，但據氣象預報這週末高雄山區將有大雨來襲，且因近日天氣不穩發生落石，公路總局自14日起對梅山口至向陽路段實施預警性封路至16日。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段副段長呂修賢透過影片說明，梅山口至向陽路段這幾天都有零星降雨，也因此接獲多起落石通報。但根據氣象情資，高雄山區在14日到16日間可能會有較大降雨，甚至達到豪雨等級，工務段才因此啟動預警性封路，呼籲有意上山民眾特別注意。

公路總局新聞稿指出，南橫公路梅山口到向陽路段開放時段為每天上午7時至下午2時前進入，並於下午5時前離開管制路段（每週二、四不開放）。但因目前已來到汛期，近日山區天氣不穩，短時雷陣雨造成常發生落石。

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公路總局指出，因13日受梅雨鋒面及東北風影響，且中央氣象局擬於14日至16日發布豪大雨特報，雨量值預估超出管制路段封路標準大雨等級以上，據此預訂於14日至16日實施預警性封閉。

公路總局屆時也將指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，呼籲用路人勿前往上山，也提醒遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象，影響行車視距，上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。另外，呼籲民眾共同愛惜南橫山林，勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園。（編輯：謝雅竹）1110510